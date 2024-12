Zakręcanie kaloryfera w mieszkaniu nie chroni przed wysokimi opłatami za ciepło

Pełna nazwa tego dokumentu brzmi: „Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach”.

Jak w praktyce może wyglądać opłata za ciepło przy zerowym zużyciu?

Jak to wygląda w praktyce może wyglądać naliczanie opłat za nieogrzewane mieszkanie? Kilka dni temu portal Głos Wielkopolski opisał przypadek jednego ze swoich czytelników i jego doświadczeń z poprzedniego sezonu grzewczego. „Pan Andrzej, mieszkaniec poznańskiego Piątkowa, przeglądał rozliczenie za poprzedni sezon. Zobaczył, że w opłatach, które są opłatami wspólnymi, czyli tzw. kosztami, wszystkie były naliczone, na dole jednak widniało rozliczenie, że jego wskaźniki ciepła wykazywały „zero”. W związku z tym naliczono mu dodatkową opłatę - prawie 300 złotych” – informuje portal. „Nie jest to zapisane jako kara, nikt mnie nie wyzywa od złodziei. Jest to wpisane jako dodatkowa opłata zgodna z regulaminem. Próbowałem się czegoś dowiedzieć, jednak jest to utrudnione. Opłatę wniosłem i tyle” – wyjaśnia czytelnik.



Czy spółdzielnie przeprowadzają kontrole i nakładają kary za zakręcone kaloryfery?

W niektórych mediach pojawiły się informacje, że spółdzielnie kontrolują mieszkania i nakładają kary tam, gdzie są zakręcone kaloryfery. Nie zgadza się to z głosami płynącymi od samych spółdzielni. „Zadzwoniliśmy do jednej z olsztyńskich spółdzielni z pytaniem, czy organizowała kontrole w mieszkaniach lub czy takowe planuje. Usłyszeliśmy, że takie działania nie są konieczne, ponieważ kwestie dotyczące rozliczenia ciepła realizowane są w oparciu o obowiązujące rozporządzenie i dostosowany do niego regulamin” – informuje Money.pl.

Nie zmienia to jednak faktu, że pod na koniec obecnego sezonu grzewczego osoby, które miały zakręcone kaloryfery mogą w rozliczeniu zobaczyć dodatkową kwotę do zapłacenia. Niewykluczone, że ktoś może to uznać za karę. Warto też pamiętać, że na rachunki za ciepło w blokach składa się również opłata stała, eksploatacyjna.