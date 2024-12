- Chyba mało kto się spodziewał, że po dobrym dla deweloperów pod względem sprzedaży październiku, kolejny miesiąc przyniesie jej spadek. Klientów miały przyciągnąć przeceny i promocje. Jednak w biurach sprzedaży pojawiło się ich mniej kupujących – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Reklama

Z analiz serwisu wynika, że w siedmiu największych miastach deweloperzy sprzedali w listopadzie o 2 proc. mieszkań mniej niż w październiku (łączny wynik dla tych rynków). Nie pomogły liczne promocje m.in. z okazji Black Friday. – Jednak w trzech metropoliach – w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu – promocje odniosły oczekiwany skutek. Niestety, w Trójmieście, Wrocławiu i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii znów poszła w górę średnia cena ofertowa mkw. nowych mieszkań – podaje Marek Wielgo.

Ogromny wybór mieszkań

Ekspert zaznacza, że listopad po raz kolejny pokazał, że rynków mieszkaniowych największych miast nie można traktować jednakową miarą. Więcej umów niż w październiku zawarli deweloperzy w Warszawie (o 9 proc.), Krakowie (o 22 proc.) i we Wrocławiu (aż o 31 proc). – Być może w tych metropoliach nabywców mógł zachęcić ogromny wybór mieszkań o zróżnicowanych cenach. W stolicy jest już ponad 15,8 tys. lokali do kupienia – podaje Marek Wielgo. - Coraz bliżej jest do rekordowego wyniku z maja 2019 r., gdy warszawscy deweloperzy oferowali tylko o 400 więcej mieszkań.