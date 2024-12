Czytaj więcej Nieruchomości Rynek wtórny. Klient z gotówką rozdaje karty Kupując mieszkanie z rynku wtórnego, można dziś wynegocjować 5 – 10 proc. rabatu – wynika z analiz portalu Nieruchomosci-online.pl.

Jak mówi Rafał Bieńkowski, jednym z kluczowych czynników wpływających na cenę ofertową mieszkania jest jego standard. – Z naszych analiz wynika, że lokale w stanie deweloperskim sprzedawane na rynku wtórnym są wyceniane podobnie do tych w stanie bardzo dobrym – wskazuje.

Portal podaje średnie ceny ofertowe mieszkań w III kw. z rynku wtórnego. W Warszawie lokale wymagające odświeżenia są wyceniane średnio na 17,1 tys. zł/mkw., do remontu: na ponad 16,5 tys. zł, do wykończenia: na 21,6 tys. zł, w stanie dobrym: na niemal 18 tys. zł, w stanie bardzo dobrym: na niemal 18,9 tys. zł/mkw. Mieszkania w wysokim standardzie na stołecznym rynku wtórnym są oferowane średnio za ponad 19,4 tys. zł/mkw., a w standardzie deweloperskim: na ponad 18,7 tys. zł.

W Krakowie jest to 14,9 tys. zł/mkw. (do odświeżenia), ponad 14,5 tys. zł (do remontu), ponad 16,7 tys. zł (do wykończenia). Lokale w stanie dobrym są oferowane średnio po 15,9 tys. zł, bardzo dobrym: ponad 16,9 tys. zł, w wysokim standardzie: ponad 17,6 tys. zł, a w stanie deweloperskim: na niemal 16,9 tys. zł. W Gdańsku lokale do odświeżenia są wyceniane średnio na niemal 12,9 tys. zł/mkw., do remontu – na ponad 12,7 tys. zł, do wykończenia, na niemal 13,5 tys. zł. Te w stanie dobrym sprzedający oferowali w III kw. średnio po ponad 13,5 tys. zł/mkw., bardzo dobrym – niespełna 15,4 tys. zł, w wysokim standardzie – po 16,3 tys. zł, a w standardzie deweloperskim: ponad 15,8 tys. zł/mkw.