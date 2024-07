Zmiany w gospodarowaniu nieruchomościami nierolnymi Skarbu Państwa

Sprzedaż nieruchomości nierolnych. Bez rewolucji w mieszkaniówce

Wiktor Pielecki tłumaczy, że na obecnym etapie trudno ocenić jaki będzie realny wpływ tej nowelizacji na rynek deweloperski i dostępność nieruchomości o charakterze nierolnym na potrzeby rynku mieszkaniowego. Adwokat podkreśla, że dotychczas sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż rolne, w szczególności na budownictwo mieszkaniowe, nie była objęta regulacjami ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i deweloperzy mogli takie nieruchomości nabywać przy spełnieniu określonych warunków.

Radca prawny Przemysław Dziąg, dyrektor działu prawnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich także nie spodziewa się, aby ta zmiana zwiększyła liczbę gruntów pod zabudowę. Jak wskazuje, zasadniczo gminy niechętnie chcą sprzedawać grunty nierolne.

Burzliwa interpretacja przepisu o sprzedaży nierolnych nieruchomości

Nowelizacja ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych od początku przewidywała, że do dnia wejścia w życie planu ogólnego w danej gminie, przez plan ogólny gminy należy rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminny. Plany ogólne każda gmina w Polsce ma przyjąć do końca 2025 r.

Podczas prac nad nowelą Senat zaproponował jednak poprawkę, zgodnie z którą sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako nierolne z zasobu rolnego Skarbu Państwa mogłaby nastąpić jedynie na podstawie planu ogólnego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nie na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jak wskazywano, przepisem przejściowym jest art. 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z 7 lipca 2023 r., którego ust. 2 wskazuje, że do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy w danej gminie, w przepisach ustaw zmienianych niniejszą ustawą, przez plan ogólny gminy należy rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznała jednak, że mogą się pojawić wątpliwości, czy przepis przejściowy zawarty we wspomnianej ustawie z 2023 r. może się odnosić do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości. Art. 64 precyzuje bowiem, że chodzi o przepisy zmienianych nią ustaw odnoszących się do planu ogólnego gminy, a w ocenie sejmowego Biura Legislacji ta ustawa nie odnosi się do przepisów odnoszących się do planu ogólnego gminy.

Dla pewności Komisja postanowiła podkreślić w nowelizacji, że do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy w danej gminie przez plan ogólny gminy należy rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, tym samym nie uwzględniając proponowanej przez Senat poprawki.

Brak doprecyzowania i uwzględnienia studium budziło obawy co do braku możliwości sprzedaży gruntów nierolnych objętych studium do czasu uchwalenia planów ogólnych.