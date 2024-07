Place zabaw poza inwestycją dewelopera? Eksperci wyjaśniają

Radca prawny Przemysław Dziąg, dyrektor działu prawnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich pomysł ocenia jako interesujący, ale uważa, że nie przyczyni się on znacząco do zwiększenia podaży gruntów. W ocenie eksperta, aby zwiększyć powierzchnię gruntów pod realizację nowych inwestycji budowlanych, ważne jest uwolnienie gruntów Skarbu Państwa, np. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

- Projekt wymaga doprecyzowania, np. czy jeśli kilku inwestorów będzie chciało skorzystać z gruntu samorządowego, to będą mogli partycypować w kosztach, czy może skorzysta ten inwestor, który jako pierwszy zawnioskował o zawarcie z gminą umowy? Brakuje także określenia, kto miałby utrzymywać place zabaw na terenach gminnych, naprawiać zużyte sprzęty i przez ile lat – tłumaczy radca prawny Przemysław Dziąg. I dodaje, że w ocenie skutków regulacji wskazano jedynie, że samorządy nie poniosą w związku z tym żadnych wydatków, a w uzasadnieniu projektu, że po oddaniu do użytkowania plac zabaw będzie nadal własnością samorządu. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób do tego pomysłu odniosą się samorządy: czy będą chciały w ten sposób zagospodarować przestrzenie.

Jakie wątpliwości ekspertów wzbudza nowy projekt?

Zdaniem Remigiusza Górniaka, problemem może być dostępność gruntów. W bliskiej odległości od nowych inwestycji deweloperskich nie ma wolnych działek publicznych mogących pomieścić plac zabaw.

- Projekt nowelizacji nie wskazuje, na mocy której ustawy ma nastąpić zawarcie umowy między inwestorem a samorządem oraz na jakich faktycznie zasadach, co może grozić brakiem możliwości odbioru obiektu i przystąpienia do użytkowania, jeżeli na którymś etapie procesu budowlanego np. gmina wycofa się z umowy – zauważa Joanna Maj radca prawny z kancelarii SWK Legal Sebzda-Załuska Wójcik Kamińska Radcowie Prawni w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Zdaniem mec. Joanny Maj, nie wiadomo także, w jaki sposób inwestor miałby wykazać się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, skoro plac zabaw nie będzie znajdował się w jego posiadaniu. Kolejną wątpliwością według ekspertki jest zapewnienie, aby plac zabaw dla dzieci był dostępny przez cały okres użytkowania budynku lub zespołu budynków. Według Ministerstwa Rozwoju i Technologii zapis ten zabezpiecza mieszkańców przed likwidacją lub ograniczeniem dostępu do placu w kolejnych latach, ale w ocenie radcy prawnego Joanny Maj może okazać się niewykonalne, aby inwestor zapewnił dostępność, skoro teren będzie należał do samorządu.

- Uważamy, że ten przepis powinien być poddany konsultacjom z samorządami i powinny być wypracowane bardziej precyzyjne rozwiązania – mówi wiceprezes Remigiusz Górniak.