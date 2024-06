Sąsiad zajrzy nam przez płot? Zmiany w prawie budowlanym i budowanie bliżej siebie

Jakie będą efekty tej zmiany?

Dzięki tej zmianie inwestorzy będą mogli stosować m. in. słupy, belki wykonane z odpowiedniego drewna i nie będą zmuszeni do stosowania drogich i niekorzystnych dla środowiska zabezpieczeń ogniochronnych. Uznano bowiem, że elementy te nie stanowią bezpośredniego zagrożenia pożarowego, a dodatkowo charakteryzują się wysoką klasą odporności ogniowej. Ponadto drewniane elementy konstrukcyjne będzie można również stosować w niskich lub średniowysokich budynkach hal sportowych i basenów, jeśli elementy te będą spełniały te same warunki, jakie przewidziano dla nich w odniesieniu do budynków niskich, za wyjątkiem wymogu stosowania rozwiązań ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się pożaru między kondygnacjami. Rozwiązania te przewidziano w par. 216 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zmiany szczególne znaczenie będą miały dla właścicieli działek o nieregularnym kształcie, które trudno było zabudować

Natomiast w par. 232 nowelizacja przewiduje także możliwość zastosowania w budynkach elementów nośnych wykonanych z drewna, przy czym ich wykorzystanie w konstrukcji , będzie wymagało spełnienia wskazanych w przepisie wymogów zarówno co do rodzaju drewna, jak i co do szczegółowych technicznych wskazanych w tym przepisie.

Dla kogo te zmiany mają znaczenie: czy dla budujących domy jednorodzinne czy dla inwestorów budynków wielorodzinnych?

Jeśli chodzi o zmiany odnoszące się do odległości budynku od granicy działki, to dotyczą one wszystkich inwestorów, a więc nie tylko tych, którzy realizują budynki jednorodzinne czy wielorodzinne. Szczególne znaczenie będą miały dla właścicieli działek o nieregularnym kształcie, które trudno było zabudować z uwagi na problemy z zapewnieniem minimalnej odległości budynku od granicy działki. Dotychczas nie obowiązywały przepisy, które w szczególny sposób regulowałyby możliwości zabudowy takich działek. Jest to niewątpliwie duże ułatwienie dla inwestorów i właścicieli nieruchomości. Natomiast zmiany dotyczące stosowania drewna mają znaczenie przede wszystkim dla inwestorów budujących budynki o kategorii odporności ogniowej ZL.