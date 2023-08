Czytaj więcej Prawo dla Ciebie KE chce uregulować działanie Airbnb. Zapowiada kary Przejrzystość cenowa, umożliwienie konsumentom dochodzenia praw i uczciwe umowy najmu – to tylko część warunków postawionych w poniedziałek przez KE działającemu w UE serwisowi Airbnb. Firma ma czas do końca sierpnia.

Zdaniem adwokata Jakuba Al-Shaicka problem dotyczący działalności wielkich portali – nie tylko Airbnb – ogniskuje się na możliwości prewencyjnego blokowania kont ich użytkowników.

– To może być krzywdzące na przykład dla właściciela wynajmującego swoje lokum, szczególnie gdy złożona na niego skarga jest nieuzasadniona. Sprawa podobnie wygląda w przypadku portali z innych branż, jak np. YouTube, który również blokuje kanały z niejasnych przyczyn – wskazuje prawnik. Dodaje, że chociaż zablokowanemu przysługuje możliwość złożenia reklamacji, w praktyce często nie zostaje ona uznana lub pozostaje bez jakiejkolwiek odpowiedzi. Poza tym trudno wymagać od pojedynczego użytkownika, żeby z internetowym gigantem szedł na wojnę, wytaczając mu kompletnie nieopłacalny dla tego pierwszego proces.

– Moim zdaniem uregulowanie problemu wielkich platform, które blokują konta i nie uwzględniają reklamacji, powinno nastąpić w osobnej ustawie, niezwiązanej z najmem krótkoterminowym – precyzuje mec. Al-Shaick. Zdaniem eksperta jej zapisy mogłyby dotknąć platformy mające zbyt szerokie pole działania wobec pojedynczego użytkownika, nie tylko na rynku najmu krótkoterminowego.

– Kluczowe byłoby uszczelnienie procedury reklamacji i ograniczenie możliwości prewencyjnego blokowania kont. Prewencyjne blokady mogłyby zostać utrzymane, moim zdaniem, tylko w przypadku ekspresowego rozpatrywania reklamacji, weryfikacji skarżących się użytkowników i ewentualnego wyciągania wobec nich konsekwencji, gdy skarga okaże się nieprawdziwa – mówi prawnik.

Rynek wynajmu krótkoterminowego poza radarami prawa

Opisywana przez Grzegorza Lindenberga historia to kolejny pretekst do przyjrzenia się, jak daleko poza radarami prawa pozostaje w Polsce rynek wynajmu krótkoterminowego. Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów obowiązują bowiem wynajem na dłuższą metę, a część wspólnot mieszkaniowych wciąż boryka się z weekendowym, mocno imprezowym towarzystwem. I nie bardzo ma się do kogo zwrócić. Trudno wymagać, żeby przy każdym zakłóceniu ciszy nocnej ich członkowie dzwonili na policję, której działanie w takiej sytuacji i tak będzie doraźne.