Rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych dzieci od stycznia, jeśli tylko zdołają połączyć opiekę z pracą zawodową, nie stracą prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Do 2988 zł będą mogli dorobić bez jakiegokolwiek ograniczeń lub limitów zarobków. Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać również w sytuacji gdy opiekun dziecka do ukończenia 18 r. życia ma ustalone prawo do własnej emerytury lub renty lub innego świadczenia emerytalno-rentowego. Tak wynika z nowych przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujących warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wprowadziła ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Chcąc pobierać świadczenie pielęgnacyjne z możliwością zarabiania, opiekun będzie musiał jednak zrezygnować z dotychczasowego świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego przed 1 stycznia 2024 r. i złożyć wniosek od 1 stycznia 2024 r. o nowe świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach. Oznacza to, że będzie mógł otrzymywać świadczenie jedynie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Potem niepełnosprawne dziecko będzie mogło starać się o świadczenie wspierające.

Jest i haczyk

- Jeśli rodzic podejmie pracę zarobkową składki na ubezpieczenie społeczne będą wypłacane wyłącznie przez pracodawcę, nawet jeśli rodzic podjął zatrudnienie na niewielką część etatu. Nie ma przepisów zobowiązujących gminę do uzupełniania składek. Decyzja o przejściu na nowy system powinna więc być starannie przemyślana. Nie wiemy też, jak MOPS-y będą podchodzić do kryterium przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Jeśli dziecko chodzi do szkoły, a rodzic pracuje na cały etat, świadczenie może nie zostać przyznane, bo wymiar opieki może być oceniany przez MOPS jako zbyt skromy – ostrzega Alicja Loranc z Fundacji Po Mojemu w Krakowie.

Nowe przepisy przewidują również, że w przypadku gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie sprawował opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100 proc. na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka. Warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna o podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego i przejście na nowe warunki wypłaty świadczenia (do 18 roku życia).

Jeśli rodzice nie chcą podejmować aktywności zawodowej albo pobierać wyższego świadczenia pielęgnacyjnego z względu na opiekę nad kilkorgiem niepełnosprawnych dzieci, mogą otrzymywać świadczenie na dotychczasowych zasadach. Gdy dziecko, nad którymi sprawowana jest opieka, uzyska nowe orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, rodzic zachowa prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z zasadą praw nabytych i będzie mógł kontynuować jego pobieranie na dotychczasowych, tj. obowiązujących do 31 grudnia 2024 r., warunkach, przez okres ważności nowego orzeczenia wydanego osobie niepełnosprawnej. Warunkiem zachowania w takim przypadku prawa do świadczenia pielęgnacyjnego będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy, licząc od następnego dnia, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, a następnie złożenie wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania nowego orzeczenia.