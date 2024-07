Tadeusz Woźniak, kompozytor „Zegarmistrza światła”, nie żyje

Tadeusz Woźniak to jedna z barwniejszych postaci polskiej muzyki. „Zegarmistrzem światła„ (słowa: Bogdan Chorążuk, muzyka i wykonanie: Tadeusz Woźniak) wygrał w 1972 r. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.

Tadeusz Woźniak nie żyje. „Zegarmistrz światła" jest znany wszystkim Polakom

Był na fali wznoszącej już od 1971 r., gdy Polskie Nagrania wydały jego debiutancką płytę - właśnie z „Zegarmistrzem”, muzyczną wizytówką artysty. Zjechał z tym swoim hymnem cały świat. Łączył wartości poetyckie z transowym bądź refleksyjnym, hipisowskim graniem. Słynął jako twórca ballad.



Chorążuk był początkującym poetą. Zachwycił Woźniaka, pisząc wiele wariantów tekstu do jednej melodii. Miał szuflady pełne wierszy. „Zegarmistrz" powstał następująco:



— Napisałem dwie zwrotki i zaczęliśmy zastanawiać się z Heniem Wojciechowskim, świetnym aranżerem i kompozytorem, co z tym zrobić. W tym czasie stanowiliśmy jedną grupę z zespołem Alibabki. Henio całość zaaranżował z wielkim rozmachem. W tamtym czasie można było jeszcze to zrobić. Orkiestra z rozbudowaną sekcją instrumentów dętych nadała utworowi ostateczny patetyczny szlif. Nie można zapomnieć także o cudownie brzmiących Alibabkach. I chociaż mogłoby się wydawać, że panowie dokonali czegoś wielkiego, to nie wszyscy byli tym zachwyceni, chociaż utwór odniósł gigantyczny sukces — mówił Woźniak w jednym z wywiadów.