Artysta przebywał w szpitalu przez kilka tygodni i z powodu krwotoku mózgowego był podłączony do aparatury podtrzymującej życie. Miał przewrócić się w swoim studiu nagraniowym i uderzyć się w głowę pod koniec września.

Początkowo odwołano tylko kilka jego koncertów w Kalifornii. Potem reszta jego tournee w 2025 r. została odwołana z powodu „trwających problemów zdrowotnych”.

Ace Frehley, legenda Kiss

„Jesteśmy kompletnie zdruzgotani i załamani” – oświadczyła rodzina Frehleya. „W jego ostatnich chwilach mieliśmy szczęście, że mogliśmy otoczyć go pełnymi miłości, troski, spokoju słowami, myślami, modlitwami i intencjami, gdy odchodził z tego świata. Pielęgnujemy wszystkie najwspanialsze wspomnienia o nim, jego śmiech i doceniamy jego siłę i dobroć, którymi obdarzał innych”.

Gitarzysta urodził się w 1951 r. w Nowym Jorku jako Paul Daniel Frehley. W 1973 r. wraz z Paulem Stanleyem, Gene'em Simmonsem i Peterem Crissem założył zespół Kiss.