Zróżnicowany będzie program największego polskiego festiwalu, czyli gdyńskiego Open’era. 3 lipca na otwarcie zagra jedna z największych grup rockowych naszych czasów, czyli Foo Fighters. Promować będzie nowy, świetny album „But Here We Are”, rockowy tren na cześć zmarłego nagle perkusisty Taylora Hawkinsa. Zastąpi go Josh Freese, który koncertował m.in. z Guns N’ Roses. 4 lipca powróci do Gdyni Dua Lipa. Jej show w 2022 r. uniemożliwiła burza. Teraz przyjedzie z nową płytą, której jeszcze nie znamy.

Foo Fighters będzie jedną z gwiazd gdyńskiego Open’era Foto: Oli SCARFF / AFP

Wystąpią Sam Smith – jedna z najbardziej wyrazistych osobowości światowego popu, czy Loyle Carner – wschodząca gwiazda hip-hopu z UK. Michael Kiwanuka to jeden z najważniejszych reprezentantów soulu ostatniej dekady. Przyjadą Floating Points, Benjamin Clementine, Yaeji i Nonam. Warto polecić Caroline Polachek z niesamowitymi możliwościami wokalnymi.

Ed Sheeran w Gdańsku, Kravitz w Krakowie i Łodzi

Trójmiasto ożyje koncertowo wcześniej. W Ergo Arenie odbędzie się pierwszy koncert Stinga (6 czerwca), drugi zaplanowano 7 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie. A 12 i 13 lipca na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk wystąpi Ed Sheeran, który przyjedzie z „The Mathematics Tour”. Pierwszy koncert szybko się sprzedał, dołożono więc drugi. Fani zobaczą wyjątkową produkcję w formule 360 stopni ze sceną w środku areny. Łącznie gdański stadion może odwiedzić nawet 115 tys. fanów.

Z kolei James Blunt wystąpi 10 lipca w COS Torwar w Warszawie, zaś 26 lipca na PGE Narodowym pod szyldem Warsaw Rocks zagrają Europe i Scorpions. Nową płytę „Blue Electric Light” zaprezentuje Lenny Kravitz. Zagra w Tauron Arenie Kraków 21 lipca i w Atlas Arenie w Łodzi 23 lipca. Jesienią na koncerty przyjedzie Pat Metheny. Solowy album „Dream Box” przedstawi w kilku miastach (Warszawa, Palladium, 5.10; Wrocław, Narodowe Forum Muzyki, 6.10, i Katowice, NOSPR, 7.10).

Warto zwrócić uwagę na jedyny koncert Jacoba Colliera. Pięciokrotny laureat Grammy i autor muzyki stylistycznie rozpiętej między dokonaniami Stinga i Prince’a, wystąpi 14 listopada w łódzkiej Atlas Arenie.