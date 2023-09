„Sweet Sounds of Heaven” The Rolling Stones już w sieci

The Rolling Stones zaprezentowali drugi singiel zapowiadający album „Hackney Diamonds” (premiera: 20 października). To utwór „Sweet Sound of Heaven” z brawurowym wokalem Lady Gagi oraz Stevie’em Wonderem, który gra na pianinie Fender Rhodes i klawiszach Moog.

The Rolling Stones i Lady Gaga

Nasycony wpływami gospel epicki utwór przypomina „You Can’t Always Get What You Want” czy „Shine a Light”. „Sweet Sounds of Heaven” narodziło się spontanicznie: Jagger spędzał słonczne popołudnie w swoim domu w Londynie. Liście szeleściły pod wpływem wiatru, a artysta zaczął grać wzór akordów C, F i B-dur na swoim pianinie.

Nagrania utworu odbyły się w Henson Recording Studios w Los Angeles, Metropolis Studios w Londynie, Sanctuary Studios w Nassau na Bahamach, a autorami są Mick Jagger i Keith Richards. Lady Gaga i Stevie Wonder dołączyli do zespołu podczas sesji w Los Angeles.

Zarówno Gaga, jak i Wonder, występowali już z The Rolling Stones. Lady Gaga wystąpiła z grupą podczas trasy 50 & Counting w 2012 roku. Wspólne wykonanie „Gimme Shelter” trafiło na koncertowy album „GRRR Live”. Stevie Wonder koncertował z The Rolling Stones w trakcie amerykańskiej trasy w 1972 roku, wykonując medley „Satisfaction” i „Uptight (Everything’s Alright)”.