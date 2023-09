Jazz pamięci Milesa Davisa w Kielcach

Początek festiwalu już w czwartek 21 września, kiedy w Kieleckim Centrum Kultury zostanie wyświetlony dreszczowiec Alfreda Hitchcocka „Lokator” z jazzową muzyką wykonywaną na żywo.



Yazz Ahmed i Miles Davis



W piątek 22 września do Kielc przyjedzie kwartet Yazz Ahmed. Pochodząca z Bahrainu trębaczka z pewnością nie przejdzie obojętnie obok pomnika jej idola Milesa Davisa. Pomnik stoi przed Kieleckim Centrum Kultury od 22 lat, a został odsłonięty w 10. rocznicę śmierci najważniejszego muzyka w historii jazzu 28 września 2001 r. Choć Davis nie miał żadnych związków z Kielcami, to działająca w tym mieście grupa przyjaciół z Kieleckiego Klubu Jazzowego postanowiła ufundować i odsłonić pomnik artysty. Autorem ważącej 400 kilogramów rzeźby jest Grzegorz Łagowski. To jeden z nielicznych pomników Milesa, znane są także te w Nicei i w Alton w USA.

Yazz Ahmed zasłynęła wydaną w 2017 r. płytą „La Saboteuse”, która otrzymała tytuł Albumu Roku w podsumowaniu magazynu „The Wire” i zajęła 18. pozycję wśród wszystkich wydawnictw muzycznych 2017 roku prezentowanych przez platformę dystrybucyjną Bandcamp. Ahmed gra na trąbce, trąbce skrzydłówce i wykonanym specjalnie dla niej ćwierćtonowym flugelhornie. Jej muzyka nawiązuje do arabskich melodii, ale jest głęboko osadzona na londyńskiej scenie jazzowej słynącej z eksperymentów brzmieniowych i formalnych. Jej występ w Kielcach będzie z pewnością wydarzeniem oczekiwanym przez miłośników nowatorskiego podejścia do jazzu.

Tego samego wieczoru wystąpi wrocławski duet Skalpel utworzony w 2000 r. przez diżejów i producentów Marcina Cichego i Igora Pudłę. Już w 2004 r. ich album wydała słynna wytwórnia Ninja Tune, a muzycy kontynuują poszukiwania oryginalnych brzmień korzystając z elektroniki i samplując nagrania polskich jazzmanów z lat 60. i 70. XX wieku. W Kielcach zaprezentują program oparty o utwory z najnowszej płyty „Origins” wydanej jesienią 2022 r.