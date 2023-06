Jak relacjonował producent Jeff Lynne, Beatlesi poświęcili jedno popołudnie na próbę nagrania "Now and then". Według słów McCartneya, piosenka nie podobała się George'owi Harrisonowi i projekt zarzucono.

Nagrywanie piosenki dokończyć chciał McCartney. Teraz, według BBC, wygląda na to, że jego życzenie się spełni. Punktem zwrotnym okazały się prace nad serialem dokumentalnym o The Beatles, "The Beatles: Get Back" w reżyserii Petera Jacksona. Dźwiękowiec Emile de la Rey nauczył komputer rozpoznawać głosy Beatlesów i wyodrębnić je z tła, by uzyskać "czysty" dźwięk.

- Jackson był w stanie wydobyć głos Johna ze starej kasety. Mieliśmy głos i (nagranie) pianina, a on mógł to rozdzielić za pomocą sztucznej inteligencji - powiedział McCartney BBC dodając, że do wyodrębnionych nagrań można było dograć nowe ścieżki, jak w przypadku każdego innego utworu.