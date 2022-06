Pedofilia w podręczniku do HiT? Czarnek: To niezwykle ważny cytat

- To jest cytat z jednego z polityków Unii Europejskiej. Warto powiedzieć, że w 68. roku miała miejsce rewolucja społeczna, ruch studencki, którego przywódcami byli bardzo często degeneraci i zboczeńcy, którzy następnie przeniknęli do polityki Unii Europejskiej, dlatego jest jak jest - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, odnosząc się do komentarzy dotyczących książki do przedmiotu HiT.