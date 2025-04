Nowego dyrektora Filharmonii Narodowej miał wyłonić konkurs, do którego zgłosiły się trzy osoby, w tym Zofia Zembrzuska. Ona też znalazła się w drugim etapie razem z Wacławem Turkiem. Większą liczbę głosów otrzymała Zofia Zembrzuska, nie była to jednak większość bezwzględna, wymagana do uzyskania rekomendacji komisji konkursowej. Tak więc ostateczna decyzja należała do ministry Hanny Wróblewskiej.

Przed jej podjęciem ministra Wróblewska odbyła szereg spotkań ze związkami zawodowymi, Radą Artystyczno‑Programową Filharmonii Narodowej, obecnym dyrektorem Wojciechem Nowakiem oraz dyrektorem artystycznym Krzysztofem Urbańskim. Wybór padł na Zofią Zembrzuska.

Kim jest Zofia Zembrzuska

Nowa dyrektor jest dobrze znana w środowisku muzycznym. Ukończyła szkolę muzyczną II stopnia, potem jednak wybrała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła ponadto zarządzanie projektami na warszawskiej SGH. Jest doświadczoną menedżerką kultury, od 2012 roku pracowała w Instytucie Adama Mickiewicza. Organizowała zagranicą obchody Roku Witolda Lutosławskiego w setną rocznicę urodzin kompozytora w 2013 roku.

Zofia Zembrzuska była też menedżerem Polska Music, jednego z największych projektów IAM dotyczącego promocji polskiej muzyki. Nawiązała wówczas z wieloma sławnymi instytucjami artystycznymi w świecie i wybitnymi artystami. Gdy w 2021 roku jej drogi życiowe rozeszły się z Instytutem Adama Mickiewicza, została zastępcą dyrektora Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.