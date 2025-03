Rzeczpospolita jest patronem medialnym wydarzenia.

Program Scena Muzyki Polskiej prezentuje rodzimych artystów i polską twórczość kompozytorską – szczególnie tę mniej obecną w życiu koncertowym. Pragnie promować wykonawstwo muzyki polskiej, inspirować muzyków do sięgania po ten repertuar oraz zainteresować słuchaczy szeroko rozumianą polską twórczością muzyczną.

„Recital, przygotowany przez dwóch braci: puzonistę Jarosława Meisnera i pianistę Mateusza Meisnera, wypełni w całości muzyka rodzimych twórców (zgodnie z założeniem programu Scena Muzyki Polskiej). Puzon to instrument, który jest niezbędnym elementem każdej orkiestry dętej i symfonicznej. Rzadko jednak można go usłyszeć w utworach solowych. – a ma on wiele do zaoferowania. Aksamitne brzmienie, śpiewność, a zarazem walory ekspresyjne, jak również czysto techniczna, błyskotliwa wirtuozeria – wszystkie te cechy można śledzić w przygotowanych na dzisiejszy koncert utworach. Kompozycje romantyczne i dwudziestowieczne, które wybrali artyści, odsłaniają różne oblicza puzonu, a także mało znane karty polskiej muzyki. O ile bowiem Kazimierz Serocki, Zygmunt Stojowski czy Józef Nowakowski pojawiają się niekiedy w repertuarze znanym wytrawnym melomanom, to kompozycje Szymona Laksa, Witolda Friemanna czy Adama Mitschy wciąż w dużej mierze stanowią białą plamę na mapie polskiej muzyki XX wieku. Szczęśliwie wykonawcy coraz częściej sięgają i po tę mniej rozpoznaną twórczość.” - Beata Boleslawska-Lewandowska (z programu koncertu)

Jarosław Meisner i Mateusz Meisner występują wspólnie od wielu lat, regularnie prezentując recitale z kompozycjami artystów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Część ich bogatego repertuaru została utrwalona na autorskiej płycie Euphoria (listopad 2023), zawierającej dzieła Witolda Friemanna i Adama Wesołowskiego. W kwartalniku IPV Journal (Internationale Posaunenvereinigung) Mark Hampson napisał: „Na tej płycie bracia Meisner pokazują absolutne mistrzostwo techniczne instrumentu połączone z wysublimowaną muzykalnością”.

Jarosław Meisner

Puzonista solista Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina oraz Adiunkt Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Jest laureatem głównych nagród kilkunastu międzynarodowych konkursów oraz dwukrotnym laureatem stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ponadto – stypendystą programu Narodowego Centrum Kultury – Młoda Polska, jak również zwycięzcą prestiżowego stypendium Yamaha Music Europe Foundation. Występuje regularnie jako solista z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych oraz dętych.

Mateusz Meisner

Pianista i kameralista, pedagog, animator kultury i sztuki, producent muzyczny. Laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych. Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu Magdaleny Lisak i Łukasza Trepczyńskiego. Doskonalił swoje umiejętności podczas licznych kursów i warsztatów pianistycznych. Artysta prowadzi regularną działalność koncertową jako solista i kameralista. Współtworzy m. in. dwuosobowy zespół ze swoim bratem, Jarosławem Meisnerem, a także duet instrumentalno-wokalny z Agnieszką Wiśniewską-Rak (sopran).

Koncert współorganizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu własnego Scena Muzyki Polskiej, finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

