Janusz Olejniczak: Trudno dogonić swoje marzenia

Bardzo wiele koncertował pan za granicą. Nie chciał pan tam zostać?

– Nie. Od początku dokonałem takiego wyboru. Mieszkałem dłuższy czas we Francji, w Niemczech. Dużo miałem różnych możliwości. Widziałem kolegów Francuzów, Anglików. Francuskiemu artyście zawsze zależało na tym, żeby grać u siebie w domu, a tournee zagraniczne traktował jako dodatek. Ja najlepiej czuję się w Polsce. I tylko tu mi się dobrze pracuje.

Nie ciążyło panu nigdy piętno specjalisty od Chopina?

– Gdyby powiedzieć mojemu francuskiemu koledze, że jest specjalistą od Debussy’ego, Ravela – byłby zachwycony. Nigdy do głowy nie przyszłoby mu z tego powodu protestować. Ja też bardzo się cieszę, że będąc polskim pianistą jestem cenionym szopenistą. Ale to, że mogę grać inny repertuar, także bardzo mnie cieszy. Oczywiście, kiedy wyjeżdżałem za granicę po raz pierwszy, to chcieli Chopina – bo o reklamę łatwiej. Jednak później mogłem już decydować o doborze repertuaru.

Poza pianistyką ma pan też doświadczenia aktorskie w „Błękitnej nucie” Andrzeja Żuławskiego, nagrywanie muzyki do „Pragnienia miłości” w reżyserii Jerzego Antczaka, ostatnio „Pianisty” Romana Polańskiego.

– Choć muzycznie nie jest to rodzaj nowych doświadczeń to jednak dla mnie satysfakcjonująca odmiana – pracuje się w zupełnie innym środowisku – aktorów, scenografów, reżyserów. Bardzo to lubię. A nagrywanie ścieżki dźwiękowej rozszerza krąg moich słuchaczy.

Jakie ma pan plany na przyszłość?

– Niedawno moje życie przewróciło się do góry nogami, straciłem syna. W tej chwili żyję w zupełnie innym świecie. Kiedy mówię o sobie z lat ubiegłych, to tak jakbym mówił o innym człowieku. Jedyne co mogę dziś zrobić, to ocalić pamięć Tomka. Wkrótce założę fundację dla studentów medycyny, bo mój syn studiował na tym wydziale. Raz w roku odbywać się będzie koncert, z którego wpływy przeznaczone zostaną na stypendia dla najzdolniejszych studentów medycyny.