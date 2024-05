Dlaczego Amerykanie chcieli odebrać teatr Wagnerom

Spory i intrygi w tej rodzinie są czymś naturalnym. Wagnerowie mają je chyba zapisane w genach po Richardzie Wagnerze i jego żonie Cosimie. Z drugiej strony jest się o co kłócić, Festiwal w Bayreuth to największe rodzinne przedsięwzięcie artystyczne na świecie, z budżetem wynoszącym kilkanaście milionów euro rocznie.

Po zakończeniu II wojny światowej Amerykanie – gdyż Bayreuth znalazło się w ich strefie okupacyjnej – zastanawiali się, jak rodzinie odebrać teatr. Kierująca festiwalem do ostatnich miesięcy wojennych, Winifred Wagner nie kryła przecież uwielbienia do Adolfa Hitlera. W 1947 roku została skazana na dwa i pół roku z zawieszeniem za „czynne wspieranie reżimu nazistowskiego” i zabroniono jej zajmowania jakichkolwiek stanowisk kierowniczych. Ale teatr był własnością prywatną, wybudował go kompozytor, potem odziedziczył jedyny syn Siegfried wraz z żoną Winifred. I zgodnie z testamentem prawo własności miało przechodzić na ich potomków.

Sytuacja uległa zmianie dopiero w 1973 r., kiedy powołano Fundację im. Richarda Wagnera w Bayreuth. Rodzina przekazała na jej rzecz nieodpłatnie gmach festiwalowy, ale uzyskała w zamian dwa cenne przywileje. Zarówno niemieckie władze federalne, jak i landu Bawarii, zobowiązały się do stałego dotowania festiwali, zgodzono się też, że ich kierownictwo będzie powierzane wyłącznie członkom rodu.

Katharina Wagner nie będzie rządzić samodzielnie

Obecne porozumienie zmienia ustalenia sprzed pół wieku. Katharina Wagner nie będzie rządzić samodzielnie Festiwalem w Bayreuth, Zostanie powołany jego dyrektor generalny odpowiedzialny za sprawy organizacyjne, ekonomiczne i marketingowe. Zadaniem Kathariny Wagner pozostaną sprawy artystyczne.

W zamian zapewniono Festiwalowi w Bayreuth większą stabilizację finansową. Ponieważ Stowarzyszenie Przyjaciół Bayreuth zmniejszyło zaangażowanie w wielkość budżetu do zaledwie 19 procent, zarówno władze federalne, jak i Bawarii zwiększyły swoje udziały do 36 procent każde z nich.