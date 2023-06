Sierpień pełen atrakcji

Pierwsze, elektryzujące publiczność nazwisko to Ivo Pogorelić. Tak dzieje się niezmiennie od ponad 40 lat, gdy na Konkursie Chopinowskim w 1980 r. nie został dopuszczony do finału. Ma wielbicieli i zagorzałych przeciwników, jedni i drudzy chcą go jednak słuchać.

Występ Ivo Pogorelicia zapowiada się szczególnie atrakcyjnie, gdyż z towarzyszeniem Kammerorchester Basel wykona on Koncert f-moll Chopina. Ten, w którym nie dane mu było zaprezentować się podczas konkursu.

Nazwisko drugie z chopinowską rywalizacją nie ma nic wspólnego. To Piotr Anderszewski, wielka indywidualność światowej pianistyki. Mieszka poza Polską, każdy jego recital to zaproszenie do niezwykłego muzycznego świata.

Nazwisko trzecie to triumfator ostatniego Konkursu Chopinowskiego Bruce Liu. Pojawi się w towarzystwie zwycięzcy z 1980 roku Dang Thai Sona. Z London Mozart Player pod dyrekcją Marka Mosia wykonają koncert Mozarta na dwa fortepiany

18. Festiwal Chopin i jego Europa odbędzie się między 19 sierpnia a 1 września. Dzień przed inauguracją zaplanowano koncert nadzwyczajny w bazylice św. Krzyża, gdzie zagra włoski skrzypek Fabio Biondi.