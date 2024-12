Donald Tusk ucisza burzę wokół TVN

Czytaj więcej Media Disney, właściciel TVN i Fox tworzą nowy serwis sportowy ze streamingiem Powstanie jeden serwis internetowy łączy sportowe kanały linearne i platformę streamingową. Na razie w Stanach Zjednoczonych. To ucieczka najstarszych graczy medialnych przed Big Techami.

– Moim zdaniem mamy prawdopodobnie do czynienia z burzą mózgów i analizami poprzedzającymi decyzję WBD, co zrobić, aby zrestrukturyzować zadłużenie firmy. Sprzedaż TVN może być moim zdaniem co najwyżej wisienką na torcie, stosunkowo małą częścią takiego planu. Przy 40 mld dol. długu sprzedaż jednej stacji w Polsce niczego nie rozwiązuje – dodał.

Z nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że zarząd TVN nie uczestnicy w formalnym procesie prowadzącym do sprzedaży firmy. Natomiast w medialnej firmie mówi się o pracach analitycznych w centrali, które mają określić, którą drogą pójdzie WBD. To potwierdza informacje Kostrzewy.

Do czasu publikacji tego tekstu ani TVN, ani Telewizja Polsat nie skomentowały decyzji premiera.