Zmiany we władzach Telewizji Polsat dokonane

W środę nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Telewizji Polsat zmieniło skład rady nadzorczej i dodało do statutu nowy sposób reprezentacji nadawcy – ustaliliśmy.

Rodzinny spór u Zygmunta Solorza trwa

Podjęte dziś zmiany to istotny fragment walki o wpływ na firmy należące do grupy zbudowanej przez Zygmunta Solorza. O to, aby go zachować, walczą dzieci miliardera: Tobias Solorz, Piotr Żak i Aleksandra Żak w otoczeniu prawników.

Po drugiej stronie barykady jest dziś podupadły na zdrowiu Zygmunt Solorz, wspomagany przez zaufanego doradcę i przyjaciela dr Jerzego Modrzejewskiego oraz żonę Justynę Kulkę.

Po tym jak spór w rodzinie został opisany przez media, Zygmunt Solorz zapowiedział, że doprowadzi do usunięcia dzieci z władz swoich spółek i plan ten realizuje. Synowie i mec. Jarosław Grzesiak zostali odwołani w tym miesiącu z rad nadzorczych Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin i Cyfrowego Polsatu, a potem także Polkomtelu (sieć komórkowa Plus) oraz Netii (oba telekomy należą do Cyfrowego Polsatu).