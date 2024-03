Udany debiut Reddit. Zyskał 48 procent w dniu debiutu

Reddit sprzedawał swoje akcje w ofercie publicznej po 34 USD, czyli po cenie będącej górną granicą wyznaczonych wcześniej widełek. Zebrał on (oraz jego dotychczasowi udziałowcy) od inwestorów 750 mln USD. Cena jego akcji na początku czwartkowych notowań była jednak dużo wyższa — wynosiła 47 USD. W trakcie sesji rosła nawet o około 70 proc., dochodząc do 57,8 USD. Zamknęła się na poziomie 50,44 USD. Kapitalizacja Reddita po pierwszym dniu notowań giełdowych sięgnęła więc 9,5 mld USD. W IPO wyceniono spółkę natomiast na 6,5 mld USD, a w 2021 r., podczas rundy finansowania prywatnego na 10 mld USD.



W Reddit zainwestował Sam Altman, prezes spółki OpenAI

Reddit sprzedał w ofercie 15,28 mln akcji, a jego dotychczasowi udziałowcy dodatkowo 6,72 mln. Wśród dotychczasowych akcjonariuszy tej platformy jest m.in. Sam Altman, prezes spółki OpenAI. Jego pakiet akcji był wyceniany przed rozpoczęciem czwartkowej sesji na 400 mln USD. Platforma oferowała również swoim moderatorom oraz użytkownikom możliwość zakupu akcji w ramach programu sprzedaży bezpośredniej. Wielu użytkowników Reddita potraktowało jednak tę ofertę sceptycznie. Krytykowali oni styl zarządzania serwisem oraz nie byli zachwyceni wynikami spółki. Na platformie Reddit funkcjonuje m.in. forum Wall Street Bets, którego użytkownicy wsławili się m.in. akcją wyciskania krótkich pozycji na akcjach GameStop i AMC.

Reddit miał w 2023 r. stratę netto wynoszącą 90,8 mln USD. Była ona niższa niż rok wcześniej (158,6 mld USD). Przychód za 2023 r. wzrósł natomiast o 20 proc. do 804 mln USD. Współczynnik ceny do sprzedaży wynosił 8 dla Reddita w momencie oferty publicznej. Był więc dosyć wysoki. Dla platformy Snap wynosi on bowiem 3,9, dla koncernu Alphabet 6,1, dla Pinterest 7,5, a dla Meta Platforms 9,7. Reddit zapowiada, że coraz większą część jego przychodów będzie związana z licencjonowaniem danych. Spółka zawarła m.in. porozumienie z Google pozwalające temu gigantowi internetowemu na wykorzystywanie zbieranych przez siebie danych do trenowania modeli sztucznej inteligencji. Tym umowom przygląda się FTC, czyli amerykański regulator rynku telekomunikacyjnego.