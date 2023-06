Jeszcze sześć Vermeerów pozostanie dłużej w Rijksmuseum w Amsterdamie

W piątek i sobotę wystawa w skrzydle Phillips Wing czynna będzie aż do 2 w nocy. Nigdy nie było dotąd wystawy, na której zgromadzono aż tyle dzieł Vermeera, sprowadzonych z całego świata. W sumie od otwarcia wystawy w Amsterdamie w lutym zwiedziło ją już ponad 650 tys. osób, co jest rekordem w historii muzeum.

Rijksmuseum jednocześnie informuje, że to jeszcze nie jest ostateczne pożegnanie z mistrzem, bo sześć Vermeerów można będzie podziwiać dłużej w reprezentacyjnej Galerii Honorowej muzeum.

Są wśród nich dwa dzieła przybyłe ze Stanów Zjednoczonych: „Dziewczyna w czerwonym kapeluszu” i „Młoda kobieta siedząca przy wirginale”, które w Amsterdamie pozostaną do 10 października.

Patrząca prosto w oczy widza „Dziewczyna w czerwonym kapeluszu” o olśniewającej urodzie, pochodząca z National Gallery of Art w Waszyngtonie, która śmiało może konkurować z „Dziewczyną z perłą”, pojedzie potem z Amsterdamu do Antwerpii, gdzie od 20 października będzie prezentowana na następnej wystawie w Królewskim Muzeum Sztuk Pięknych. Zdecydowano, że wobec tych planów nie ma sensu, by w przerwie między pokazami dwukrotnie transportowano ją do USA, dlatego gości w Holandii dłużej.