Milan Kundera: Koniec życia z lustracją w tle

Czy Milan Kundera wierzył w komunizm?

Kolejnym problemem był obszerna biografia pisarza z 2020 r. autorstwa Jana Nováka, który w oparciu również o źródła literackie, gdy brakowało historycznych, snuł przypuszczenia o niegasnącej wierze w komunizm Kundery jeszcze w latach 70-tych, a także wcześniejszym uwikłaniu w komunizm z wieloma jego konsekwencjami.

Pośrednią odpowiedzią były odmowy wywiadów, a także podkreślanie francuskości pisarstwa – faktem jest, że Kundera od dawna pisał po francusku, odżegnując się od Czech, bywając tam incognito.

Wiosną można było mieć wrażenie, że pogodził się z ojczyzną. Symbolicznym gestem było przekazanie części archiwum do Brna, do Biblioteki Ziemi Morawskiej. Było to duże wydarzenie, zaś pisarz podkreślił swoje związki z rodzinnym miastem, gdzie jego ojciec, pianista, uczeń Leosza Janaczka, najwybitniejszego czeskiego kompozytora muzyki współczesnej był rektorem Akademii Muzycznej.