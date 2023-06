Big Book Festival: Karnawał albo święto książki

Jedenasta edycja to niby nie okrągła rocznica, ale będzie jednak przełomowa. Big Book, a w zasadzie organizująca go Fundacja „Kultura nie boli”, doczekała się nowej siedziby w ścisłym centrum stolicy – na Koszykowej przy placu Konstytucji. Dokładnie tam, gdzie wcześniej przez 50 lat działała księgarnia MDM.

Nie oznacza to, że dotychczasowa Big Book Cafe przy Dąbrowskiego na Mokotowie zniknie, teraz książkowe klubokawiarnie sygnowane przez Big Book będą dwie. To naprawdę powiew nadziei w czasach, gdy zamykają się kolejne księgarnie stacjonarne. Stąd też hasło tegorocznej edycji: #otwieraMYsię! Choć organizatorki interpretują je szerzej: „To paradoks naszych migawkowych i wypolerowanych czasów, że prawdy szukamy w fikcyjnych opowieściach, a literatura stała się ulgą od uproszczeń, ocen i radykalizacji” – przekonuje Paulina Wilk, pomysłodawczyni (wraz z Anną Król) BBF, a niegdyś dziennikarka „Rzeczpospolitej”, obecnie związana z „Przekrojem”.

W kawiarni na Dąbrowskiego co tydzień odbywają się okołoliterackie spotkania: premiery książek, spotkania autorskie czy spektakle na podstawie literatury. Big Book Festival jest za to trzydniowym świętem, karnawałem ludzi czytających i piszących.

Autorzy są wtedy na wyciągnięcie ręki, można im zadawać pytania nie tylko wtedy, gdy siedzą na scenie, ale zagadać w kuluarach czy na kawie, pochwalić czy wreszcie zbesztać. W końcu to Noc Kupały, która zobowiązuje do atmosfery odwrócenia ról. A także do zabawy i tańców, w związku z czym poszczególnych wydarzeń o charakterze muzycznym będzie całkiem sporo jak na festiwal literacki. Choćby takie – „Gdzie jesteś, piękny świecie? Tańczymy do literatury” w sobotę o 22 czy spotkanie pod hasłem „Tina Turner. Seks, buddyzm, rock’n’roll” w niedzielę o 12.

Niezmiennie jednak największą atrakcją festiwali literackich są zagraniczni goście. Tym razem do Polski przyjeżdżają trzy autorki. Pierwsza to Jessie Burton, brytyjska powieściopisarka, która podbiła listy bestsellerów swoim debiutem „Miniaturzystka” w 2014 r. Teraz będzie promować przekład swojej czwartej powieści – „Złoty dom” (Wydawnictwo Literackie).