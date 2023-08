Kryscina Cimanouska: Piszą, że nie mam mózgu, a mojego biegu nie pokazali

Jak zareagowała pani na wybuch wojny w Ukrainie?

Pierwsze dni przepłakałam, bo mam tam rodzinę. Babcia i ojciec pochodzą z Ukrainy, mieszkają nieopodal Kijowa. Nie mieliśmy z nimi kontaktu przez kilka dni. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Dziś mówią, że nie jest tak źle, choć na pewno nie jest normalnie.

Czy sportowcy z Rosji i Białorusi powinni wrócić do międzynarodowych startów?

Słyszałam tamtejszych zawodników, którzy wspierają wojnę. Nie chciałabym stawać z nimi na jednej bieżni, mieszkać w jednym hotelu, nawet widzieć. Słyszę od nich słowa, których nie powiedziałabym nawet komuś kogo nienawidzę. Nie brakuje w Białorusi sportowców popierających inwazję oraz Aleksandra Łukaszenkę.

Ten wynik to dla Cimanouskiej (pierwsza z lewej) najlepszy wynik w karierze Tomasz Kasjaniuk

Ci, którzy go nie popierają, mają ciężko? Słyszymy czasem, jak działacze rzucają im kłody pod nogi…

Też to przeżyłam przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio. Miałam trenera z Austrii, ale nie mogłam do niego pojechać, więc pomagał mi mąż. Działacze mu jednak zabronili. Kazali mi trenować samej. A jak to robić, kiedy za chwilę są igrzyska? Mam wrażenie, że przez cały rok robili wszystko, żebym podczas treningów czuła się dziwnie.

Dlaczego?

Chodziłam w 2020 roku na protesty przeciwko Łukaszence, choć nie chciałam się z tym afiszować. Przyjechał wówczas do nas na obóz minister sportu i też mu coś powiedziałam, a on wpisał mnie na „czarną listę”. Grozili, że nawet nie pojadę na igrzyska, więc sama byłam zdziwiona, że się udało.

Czy dziś odzywają się do pani sportowcy z Białorusi?

Wszystkich zablokowałam. Byli tacy, którzy najpierw mówili o mnie złe rzeczy, a później prosili o pomoc. Nie chcę mieć z nimi kontaktu.

Wierzy pani, że Białoruś kiedyś będzie normalnym krajem?

Wierzę, choć patrząc na dzisiejszych Białorusinów i rozmawiając z ludźmi słyszę, że dzieje się coś dziwnego. Wielu powtarza: „Jest u nas dobrze, nie ma wojny, prezydent jest najlepszy”. To musi się jednak zmienić, nie może być tak zawsze. Młodzi wyjeżdżają, widzą inny świat. Wielu z nich jednak nie wraca, tylko w ostatnich dwóch latach nasz kraj opuściło 200 tys. osób. Ci, którzy zostali, to trudny temat. To, co czytają, o czym piszą. Babcia kiedyś zadzwoniła i pytała, czy przysłać mi jedzenie, bo w telewizji powiedzieli, że w Polsce nie mamy co jeść. Poszłam do sklepu i zrobiłam zdjęcia, żeby ją uspokoić.

Zagraniczni dziennikarze dziwią się, kiedy pani im o tym opowiada?

Czasami są w szoku. Mamy 2023 rok, takie rzeczy nie są normalne.

Ma pani Białoruś ciągle w sercu?

Prezydenta i tego, co się tam dzieje, nie popieram, ale kraj ciągle w sercu mam. Urodziłam się przecież na Białorusi, ale chyba za chwilę nawet nie będę miała obywatelstwa, bo mi je odbiorą.

pytał i notował w Budapeszcie Kamil Kołsut