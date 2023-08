Natalia Kaczmarek. Dziewczyna, którą trzeba hamować

- Nie boję się ciężkiej pracy. Raczej to ja mówię trenerowi, żebyśmy coś dołożyli, a on mnie hamuje - mówi sama Kaczmarek, a trener wyjaśnia: - Nie chciałem kłaść wszystkiego na jedną szalę w krótkim czasie. Trzeba to wypośrodkować, dbając o zdrowie, bo nasza praca to lawirowanie na cienkiej granicy pod względem obciążeń.

Talent Kaczmarek opiera się na tym, że ma wyjątkową zdolność adaptacji do wysiłku. Podobno na początku pracy zaskakiwało Rożeja to, że trening teoretycznie wyczerpujący nie męczył jej prawie wcale. Skracali więc przerwy, dodawali odcinki. Szukali granic - zapewne także bólu, bo trening w jej specjalności to wyzwanie ekstremalne. Iga Baumgart-Witan opisała kiedyś to cierpienie, porównując je do setek sztyletów wbijających się w ciało.

- Lubię ciężki trening. Nie zawsze jest to przyjemne, ale wiem, że warto. Mój ból jest nieco inny, bo nie czuję go w nogach, jest mi częściej po prostu niedobrze. Wystarczy jednak 20-30 minut, żeby było lepiej, a później zostaje tylko satysfakcja - uspokaja Kaczmarek.

Rożej zaczął pracować z Natalią 18-letnią. Jej pierwszym szkoleniowcem był Tomasz Saska, który położył fundamenty pod jej dzisiejsze rezultaty. Obecny trener rozwój Kaczmarek niemal od początku planował pod kątem przyszłorocznych igrzysk, co sugeruje, że jeśli tam dopiszą okoliczności i dobiegnie do Paryża bez kontuzji, to może osiągnąć niezwykły wynik, a nikt nie napisze o niespodziance.