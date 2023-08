Kolejny odlot sztafety na mistrzostwach świata. Mamy Jokera, będą wybuchy

Wiedzieliśmy, że poza zasięgiem będzie rekordzista globu Armand Duplantis. On ściga się z historią, szef World Athletics Sebastian Coe już rok temu podczas mistrzostw świata nazwał Szweda gwiazdą rocka. Nie tylko zdobył tam złoto, ale także poprawił rekord globu. Teraz do wysiłku zmusił go Filipińczyk Ernest John Obiena (6.00 m), ale w końcu został na rozbiegu sam. Atakował najlepszy wynik w dziejach konkurencji, ale nie pokonał wysokości 6.23 m.

Mistrzostwa świata. Sukces polskich sprinterek

Sztafeta 4x100 metrów miała ósmy czas półfinałów, lecz wiedzieliśmy, że sprinterki z Polski stać na więcej. Pia Skrzyszowska oraz Kryscina Cimanouska przecież w sobotę pierwszy raz w życiu podawały sobie pałeczkę podczas zawodów i prawie przekroczyły strefę, a zmiana tej drugiej z Magdaleną Stefanowicz też nie była idealna. Widzieliśmy margines poprawy, choć przecież już awans do finału buł sukcesem - czekaliśmy na taki od szesnastu lat.

Mistrzostwa świata w Budapeszcie Wyniki siódmego dnia KOBIETY

Maraton: 1. A. B. Shankule (Etiopia) 2:24:23, 2. G. Gebreselase (Etiopia) 2:24:34, 3. F. E. Gardidi (Maroko) 2:25:17… 40. M. Jackiewicz 2:37:18, Aleksandra Lisowska DNF.

Pchnięcie kulą: 1. C. Ealey (USA) 20.43 m, 2. S. Mitton (Kanada) 20.08 m, 3. L. Gong (Chiny) 19.69 m.

Bieg na 5000 m: 1. F. Kipyegon (Kenia) 14:53.88, 2. S. Hassan (Holandia) 14:54.11, 3. B. Chebet (Kenia) 14:54.33.

Sztafeta 4x100 m: 1. USA 41.03, 2. Jamajka 41.21, 3. Wielka Brytania 41.97... 5. Polska 42.66



MĘŻCZYŹNI

Bieg na 800 m: 1. M. Arop (Kanada) 1:44.24, 2. E. Wanyoni (Kenia) 1:44.53, 3. B. Pattison (Wielka Brytania) 1:44.83

Dziesięciobój: 1. P. Lepage (Kanada) 8909, 2. D. Warner (Kanada) 8804, 3. L. Victor (Grenada) 8756.

Skok o tyczce: 1. A. Duplantis (Szwecja) 6.10 m, 2. E. J. Obiena (Filipiny) 6.00 m, 3. K. Marschall (Australia) 5.95 m, 3. C. Nilsen (USA) 5.95 m... 9. P. Lisek 5.75 m, 12. R. Sobera 5.55 m.

Sztafeta 4x100 m: 1. USA 37.38, 2. Włochy 37.62, 3. Jamajka 37.76

Trener Jacek Lewandowski zwycięskiego składu nie zmienił. Zobaczyliśmy na bieżni w Budapeszcie wszystko, co ma najlepszego do zaoferowania polski sprint. Teraz nasze zawodniczki były nieco dokładniejsze, co wystarczyło na piąte miejsce mistrzostwa świata. To olbrzymi sukces, pozostałe rywalki były poza zasięgiem. Wynik 42.66 to piąty czas w dziejach polskiej lekkiej atletyki. Amerykanki wynikiem 41.03 pobiły rekord mistrzostw świata.