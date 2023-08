Mistrzostwa świata. Kryscina Cimanouska na wózku, lekcje dla Polaków

Czytaj więcej Lekkoatletyka Polski chód na rozdrożu. Dawid Tomala: Dobrze, że Roberta Korzeniowskiego nie będzie w kadrze - Robert Korzeniowski jako szkoleniowiec się nie odnalazł. Cieszę się, że nie będzie go w kadrze. Profesjonalizm, którym emanuje w mediach, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością - mówi mistrz olimpijski chodzie na 50 kilometrów Dawid Tomala.

Włodarczyk już przed startem w Budapeszcie tonowała nastroje. Mogło się wydawać, że nieco się kryguje i celowo obniża nastroje, bo przecież jest wielką mistrzynią, a taka nawet w przeciętnej formie może jednym rzutem rozstrzygnąć konkurs. To było jednak myślenie życzeniowe. Młot w dwóch pierwszych próbach eliminacji lądował za blisko, a za trzecim razem skończył w siatce.

Awansowała do finału Malwina Kopron, ale to nie jest jej sezon, rzutom brązowej medalistki z Tokio daleko do rekordów życiowych. Puławianka chciała przełamać się chyba za bardzo, bo spaliła wszystkie trzy próby. Wygrała Kanadyjka Camryn Rogers, która - pod nieobecność liderki światowych Brooke Andersen, przegranej w kwalifikacjach - była faworytką. Kwestię złota rozstrzygnęła już pierwszą próbą.

Mistrzostwa świata. Kryscina Cimanouska zjechała na wózku

Zawody w Budapeszcie są dla Krysciny Cimanouskiej jak jazda kolejką górską. Białorusinka z polskim paszportem w biegu na 100 metrów miała falstart, nie została zdyskwalifikowana, ale i tak odpadła w eliminacjach. Minęło kilka dni i na dwukrotnie dłuższym dystansie awansowała do półfinału. Tam na ostatnich metrach odcięło jej jednak prąd - na tyle, że opuściła bieżnię na wózku, wycieńczona.

Lekarz polskiej reprezentacji Jarosław Krzywański zapewnił, że Cimanouskiej nic się nie stało. Już kilkanaście minut później widzieliśmy ją wypełniającą dokumenty w punkcie medycznym. Miała prawo do utraty sił - szczyt formy szykowała przecież na mistrzostwa Polski, możliwość startu w Budapeszcie (World Athletics skróciła karencję po zmianie reprezentacji z trzech lat do dwóch) ją zaskoczyła.