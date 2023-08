Nerwy, protesty i zagranie va banque. Polki w finale mistrzostw świata

Mistrzostwa świata. Kryscina Cimanouska: Miałam czarno przed oczami

Teraz do sztafety dołączyło nowe, silne ogniwo, bo Kryscina Cimanouska w biegu na 100 metrów była nawet młodzieżową wicemistrzynią Europy. Ustawiła się na drugiej zmianie nisko, jak rasowa sprinterka, ale pałeczkę od Skrzyszowskiej przechwyciła dość późno, na granicy strefy zmian - wcześniej zdążyły poćwiczyć ten element tylko na rozgrzewce. Można powiedzieć, że weszła do tej sztafety z biegu.

Czytaj więcej Lekkoatletyka Kryscina Cimanouska. Patrzy na nią cały świat Kryscina Cimanouska zadebiutowała w reprezentacji Polski. To jej pierwszy start na wielkiej imprezie po ucieczce na lotnisku w Tokio.

Trenerowi Lewandowskiemu zależało na występie Cimanouskiej, skoro postawił na nią nawet mając w pamięci piątkowy blackout, kiedy ratownicy po półfinale biegu na 200 metrów zwieźli ją z bieżni na wózku. - Sama się przestraszyłam, nigdy w życiu czegoś takiego nie czułam. Nie pamiętam ostatnich 30 metrów tamtego biegu, miałam czarno przed oczami. Upał, stres, może więc organizm po prostu nie wytrzymał - mówi.

Teraz takich problemów nie miała, chwyciła pałeczkę, ruszyła dalej. Później była jeszcze Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda, która po świetnym finiszu wpadła na metę piąta, ale to był ósmy czas półfinałów, gwarantujący awans. - Dałyśmy z siebie prawie wszystko, a w finale będzie nowe rozdanie - zapowiedziała liderka polskiej sztafety, choć sędziowie jeszcze długo analizowali przebieg rywalizacji. Błędu u Polek nie było.

Kierownik techniczny Filip Moterski jednak szybko wstał i po biegu zszedł do pokoju sędziów. Rzucił, że idzie przypilnować sytuacji, bo faktycznie była graniczna. Kiedy dotarł na dół, dwie ekipy złożyły już protesty, ale dotyczyły on Amerykanek, które bronią tytułu - nie Polek. To był sygnał, że na potwierdzenie listy finalistek poczekamy. Sędziowie ostatecznie odrzucili protesty dotyczące ekipy ze Stanów Zjednoczonych. Do finału dołączyli za to Niemki.

Mistrzostwa świata. Złe przygody polskiej sztafety

Panowie chcieli wedrzeć się do świadomości kibica śladem pań i planowali iść za ciosem, skoro rok temu zdobyli brązowy medal mistrzostw Europy, ale marzenia o finale wyczerpały się już na pierwszej zmianie, bo Mateusz Siuda nie chwycił dobrze pałeczki przekazanej przez Adama Burdę. Dominik Kopeć startował chociaż wcześniej indywidualnie, ale ustawiony w sztafecie jako trzeci Łukasz Żok, pobiegał w Budapeszcie tylko na treningach i rozgrzewce.