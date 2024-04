A co z Charkowem, który armia Putina bombarduje niemal codziennie?

Jest takie ryzyko, że poprzez te nieustające ostrzały Rosja sprowokuje kolejny kryzys migracyjny. Jeżeli doprowadzą miasto do ruiny i nie da się w nim żyć, to możemy się spodziewać fali uchodźców stamtąd. Chodzi o około milion ludzi, którzy pojadą do innych miast kraju albo dalej na Zachód. Nie sądzę jednak, że Rosjanom uda się okupować miasto, bo do okupacji Bachmutu dążyli około dziewięciu miesięcy, do Awdijiwki wkraczali przez pół roku. A to znacznie mniejsze miejscowości. Jeżeli nie dojdzie do jakiejś nadzwyczajnej sytuacji i np. nie zostanie wstrzymana pomoc z Zachodu, to Rosjanie nie będą mieli szans wkroczyć do Charkowa.

Niedawno Rada Najwyższa przyjęła ustawę o mobilizacji. Już w maju ruszy na nowych zasadach. Uda się pozyskać tysiące nowych żołnierzy?

Sama ustawa o mobilizacji problemu nie rozwiązuje. Jest masa kłopotów, które gromadziły się w ciągu ostatniego roku. Sondaże dotyczące mobilizacji pokazują różne nastroje. Jedni boją się zginąć czy wrócić jako kaleka. Inni pytają o zaplecze socjalne i o to, kto będzie karmił ich rodziny, jeżeli zginą na froncie. Zarobki ukraińskich wojskowych są znacząco wyższe od zarobków w zawodach cywilnych. Ale Ukraina to nie Rosja, to tam idą na wojnę dla pieniędzy. U nas jest inaczej. Problem jest inny.

Z projektu ustawy zniknął wpis dotyczący terminu służby. To jedna z najbardziej demotywujących kwestii. W pierwsze dni wojny myślano, że to potrwa jeszcze najwyżej kilka miesięcy. Dzisiaj wojskowi pytają, ile to jeszcze potrwa: dopóki zginę czy stracę nogi? Wielu walczy od ponad dwóch lat i miało jedynie krótką 15-dniową przepustkę. To ważna kwestia. I tu nie chodzi o to, że ktoś nie chce walczyć.

Czytaj więcej Polityka Ukraiński ekspert o przebiegu wojny: Nie znamy całej sytuacji Mamy konflikt pomiędzy dowództwem wojskowym a politycznym kierownictwem kraju. To niepokojące – mówi Ołeksij Melnyk, ekspert ds. bezpieczeństwa z kijowskiego Centrum Razumkowa.

Podobno obawiano się, że Ukraina nie zdąży w tak krótkim czasie zmobilizować i przygotować nowych żołnierzy.

Początkowo w projekcie ustawy zakładano, że żołnierze otrzymają prawo do zwolnienia po 36 miesiącach służby, a to oznacza, że wielu miałoby takie prawo już za dziesięć miesięcy. To jednak nie oznacza, że wszyscy w jednym momencie by z tego skorzystali. Ale widocznie uznano, że na razie nie byłoby kim zastąpić tych najbardziej doświadczonych i najdłużej walczących. To długotrwały proces. Nie wystarczy zmobilizować, trzeba w odpowiedni sposób przygotować żołnierzy, zintegrować z zespołem. Musi być też spójność jednostek.