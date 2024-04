Poddane przez spikera Izby Reprezentantów pod głosowanie ustawodawstwo przewiduje ponad 60 miliardów dolarów dla Kijowa, 26 miliardów dolarów dla Izraela i pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej w strefach konfliktu, w tym w Gazie, i 8 miliardów dolarów dla regionu Indo-Pacyfiku.

Część pomocy dla Ukrainy to forma pożyczki — ustawa zobowiązuje prezydenta do zwrócenia się do ukraińskiego rządu o zwrot 10 miliardów dolarów pomocy gospodarczej.

Tak sformułowaną pomoc dla Ukrainy popiera Donald Trump — kandydat na prezydenta, poplecznicy którego przez ostatnie tygodnie wstrzymywali głosowanie w Izbie Reprezentantów. Trump nalegał, aby wszelka pomoc dla Ukrainy miała formę pożyczki. Ale przyjęte ustawodawstwo pozwoli również prezydentowi umorzyć te pożyczki począwszy od 2026 r.