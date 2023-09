Ukraiński ekspert ds. bezpieczeństwa: To nieprzewidywalna wojna

Rosjanie ściągają siły do miejscowości Tokmak w obwodzie zaporoskim. Szykuje się wielka bitwa o miasto?

Gdy Rosjanie zajmowali Bachmut, by przesunąć się do przodu 40 cm, poświęcali życie jednego swojego żołnierza. Odzyskiwanie miasta w taki sposób sporo by kosztowało. Inna opcja polega na tym, że miasto znajdzie się w zasięgu naszej artylerii. Tokmak niekoniecznie trzeba szturmować i myślę, że Ukraina nie będzie tego robiła. Wystarczy, że miasto zostanie chociażby częściowo okrążone. Kluczowe jest to, by drogi komunikacyjne łączące Krym z resztą okupowanych terytoriów znalazły się w zasięgu ukraińskiej artylerii. Dzisiaj docierają tam tylko rakiety zachodniej produkcji. Są drogie i nie można ich marnować na strzelanie np. do ciężarówki wojskowej. Jeżeli te szlaki komunikacyjne znajdą się w zasięgu ukraińskich haubic, będzie to zupełnie inna sytuacja. Takiego typu pocisków Ukraina ma znacznie więcej.

Ukraina potrzebuje czasu, by odciąć Rosję od Krymu?

Nie będę wróżył. To bardzo nieprzewidywalna wojna. Zakładam, że nasze dowództwo gdzieś w 50 proc. ma wiedzę na temat tego, co się dzieje w Rosji. Do końca nie wiemy, czy Rosja dysponuje świeżymi rezerwami, by przerzucić je na fronty wojny. Na razie widzimy rotację ich jednostek. Wiele będzie zależało od tego, kto ma więcej sił do przeprowadzenia ofensywy i utrzymania obrony. Jeżeli Ukraina ma przygotowane świeże jednostki, które będą mogły pójść do przodu w momencie przedarcia rosyjskiej obrony, Rosjanom może wszystko się posypać. Ale nawet jeżeli do tego dojdzie, to takie jednostki są w stanie przesunąć się do przodu maksymalnie 30 km. Muszą zrobić przerwę i poczekać na dodatkowe siły i zaopatrzenie. Tokmak mniej więcej znajduje się w zasięgu takich możliwości.

Na Kremlu przekonują, że nie będzie kolejnej fali mobilizacji. Można im wierzyć?