Mistrzostwa świata w lekkiej atletyce. Dramatyczne biegi i gorzki dzień Polaków w Budapeszcie

Duszyński podczas biegu doznał urazu, więc podczas wieczornego finału zastąpił go Igor Bogaczyński. Trenerzy przetasowali także ustawienie zmian, ale wszystko wskazywało na to, że zajmiemy dziewiąte miejsce. Skończyło się na ósmym - to oznacza ministerialne stypendium - bo sportowy dramat przeżyła Femke Bol. Holenderka kilka metrów przed metą zgubiła krok, upadła, wypuściła pałeczkę i uderzyła twarzą o tartan. Jej sztafeta została zdyskwalifikowana.

Mistrzostwa świata. Dlaczego Polacy tylko statystują

Lista polskich sukcesów w sobotę była krótka. Kulomioci, którzy jeszcze pięć lat temu na mistrzostwach kontynentu byli postrachem Europy, w eliminacjach tylko statystowali. Konrad Bukowiecki (19.21 m, 28. miejsce) przyjechał do Budapesztu bez formy i bez zdrowia (podczas gry w siatkówką zerwał więzadła krzyżowe), a podczas rozgrzewki doznał urazu kostki. Michał Haratyk (19.51 m, 25. miejsce) przyzwoitej dyspozycji szuka od dawna, a kiedy pytamy go, co trzeba zrobić, żeby było lepiej, odpowiada bez skrępowania: - Nie wiem.

Nieoczekiwanie już w kwalifikacjach biegu na 1500 metrów odpadła piąta zawodniczka ubiegłorocznych mistrzostw świata Sofia Ennaoui. - Czuję się wrakiem człowieka: fizycznie i psychicznie. Pod względem wytrzymałościowym jest tragicznie, nie mogę dojść do siebie po koronawirusie. Miałam cztery zakażenia przez półtora roku, ale płuca podobno dochodzą do siebie nawet przez sześć miesięcy. Jak wyzdrowieję, to na igrzyskach w Paryżu będzie dobrze.

Ennaoui była 36. (4:06.47). Aleksandra Płocińska miała 33. czas (4:06.39), ale także powody do radości, bo pobiła rekord życiowy. 44. miejsce na tym samym dystansie zajęła Eliza Megger (4:09.22). Wszystkie Polski odpadły. Udział w mistrzostwach zakończył także rywalizujący na tym samym dystansie Michał Rozmys, który jest wprawdzie zawodnikiem doświadczonym, ale na ostatnim łuku wciskał się przy krawężniku, stracił równowagę i zakończył rywalizację na 25. miejscu (3:36.26). Protest nie pomógł. To rozczarowanie, bo rok temu był w Eugene dziesiąty.