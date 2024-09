Prof. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk dyrektorką Zamku Królewskiego

Na pytanie „Rz”, czy odbędzie się planowana za miesiąc wystawa Rafaela, która miała wieńczyć obchody jubileuszu powojennej odbudowy Zamku, usłyszeliśmy, że nie.

Zamek Królewski, ambasada Polski w Polsce

Nowa dyrektor Zamku prof. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk z kolei powiedziała: - Przychodzę do Zamku w roli dyrektorki dziewięć lat po wygraniu konkursu na to stanowisko. Mam poczucie, że czasami warto czekać, żeby marzenia się spełniły, a moim marzeniem było zostać szefową instytucji, która w moim odczuciu jest najważniejszą instytucją kultury w Polsce. Tak naprawdę Zamek Królewski to taka ambasada Polski w Polsce.

Przypominamy, że już w 2015 roku rada powiernicza Zamku Królewskiego chciała ją powołać na dyrektora Zamku, ale ówczesny minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński nie zaakceptował tego wyboru.

Prof. Omilanowska-Kiljańczyk w swej wypowiedzi zwróciła także do zespołu Zamku. - Wiem o tym, że pracuje to znakomity zespół ludzi, wiem, że są fachowcami, że się na tym znają, że w niektórych specjalnościach nie ma lepszych w Polsce. Bardzo się cieszę że z takim zespołem przyjdzie mi współpracować. Chciałabym, żeby w mojej kadencji Zamek był w lepszej kondycji technicznej, bo wprawdzie jest młodszy od wielu zabytków, ale też ma już swoje lata. Na pewno czeka nas okres trudnych remontów, których będziemy musieli wszyscy doświadczyć. Aby stał się miejscem królewskiej rezydencji, polskiego parlamentaryzmu, miejscem, gdzie będą odbywały się najważniejsze wydarzenia państwa

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk jest absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1985 r. jest związana z Instytutem Sztuki PAN, gdzie była m.in. zastępczynią dyrektora (1999-2007 W latach 2012-2014 pełniła funkcję podsekretarza stanu, a następnie w latach 2014-2015 – ministry kultury i dziedzictwa narodowego.