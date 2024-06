Gloria Artis dla Anny i Jerzego Staraków

Kolekcja zawiera m.in. prace takich artystów jak: Magdalena Abakanowicz, Wojciech Fangor, Stanisław Fijałkowski, Stefan Gierowski, Maria Jarema, Władysław Hasior, Tadeusz Kantor, Ewa Kuryluk, Jerzy Nowosielski, Roman Opałka, Teresa Pągowska, Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, Alina Szapocznikow, Leon Tarasewicz, Ryszard Winiarski, Andrzej Wróblewski i inni.

Aktualna tematyczna wystawa „Jak przyjemnie się bawimy” w warszawskiej siedzibie Spectra Art Space prezentuje prace polskich artystów inspirowane surrealizmem.

A na obecnym 60. Biennale Sztuki w Wenecji Fundacja prezentuje w programie wydarzeń towarzyszących wystawę „Andrzej Wróblewski (1927-1957) In the First Person” na Placu św. Marka. Można na niej oglądać do listopada dzieła Wróblewskiego z kolekcji Staraków, jak i innych zbiorów prywatnych i publicznych - Muzeum Narodowego w Warszawie, Wrocławiu i Lublinie.

Fundacja Rodziny Staraków wspiera młodych artystów

Od 2017 roku Fundacja Rodziny Staraków regularnie organizuje wystawy polskiej sztuki w ramach La Biennale di Venezia. Wystawa Andrzeja Wróblewskiego jest czwartą wystawą polskiej sztuki zorganizowaną jej staraniem w Wenecji i trzecią, a trzecia indywidualną po wystawach Ryszarda Winiarskiego w 2017 i Ewy Kuryluk w 2022 roku.

Fundacja Rodziny Staraków wspiera także młodych artystów, uczniów i nauczycieli publicznych liceów plastycznych w realizacji ich autorskich projektów edukacyjno-artystycznych, rozwijając ich pasje, pomysły i szersze spojrzenie na sztukę. Jeden z najnowszych projektów „Kunszt” wspiera twórców sztuki użytkowej i dekoracyjnej.