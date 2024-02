Media publiczne. Bartłomiej Sienkiewicz chce nadzwyczajnej komisji ds. nowego ładu

Minister Sienkiewicz kontra Sąd Rejonowy w Warszawie

Minister kultury oświadczył, że obecnie media publiczne są w procesie likwidacji. - To jest zgodne z Kodeksem spółek handlowych i to w pewnym sensie zabezpiecza interesy publiczne, jeśli chodzi o proces prawny – mówił. - On oczywiście ma swoje zawirowania. Akurat wszystkie spółki regionalne zostały wpisane do rejestrów, a Warszawie jest inaczej. Nie chcę wchodzić w szczegóły, jestem jak najdalszy od komentowania sędziów, właściwie nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, ale zapewniam, że mam plan B, plan C, D, E, F, G, H, I, J, K i będę te plany stosował tak długo, póki nie będzie rozstrzygnięta ostatecznie kwestia ładu medialnego - zadeklarował.

Odnośnie oddalenia przez Sąd Rejonowy w Warszawie skargi na odmowę wpisania do KRS likwidacji, minister Sienkiewicz powiedział:

- W sensie faktycznym nic to znaczy. Jedyną rzeczą, która zmienia stan prawny jest ostateczne orzeczenie sądu, w tym wypadku - pewnie apelacyjnego. Dopiero takie orzeczenie może nakazać mi cofnięcie się.