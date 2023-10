Już 6 listopada premiera multimedialnego spektaklu BEKSIŃSKI.LIVE

Podczas wydarzenia ważną rolę będzie odgrywała sztuczna inteligencja (AI). Wykorzystując to narzędzie, udało się uzyskać intrygujące, dynamiczne obrazy, które pulsują i transformują w nowy wymiar. AI, ucząc się z obrazów mistrza, generuje zaskakujące formy, które zdumiewają swoją autentycznością i płynnością przemian. Cały proces pozostaje jednak pod ścisłą kontrolą człowieka i jego wizji twórczej, tak by nie zatracić estetyki charakterystycznej dla sztuki Zdzisława Beksińskiego. Animacje i użycie obrazów mistrza są nadzorowane przez Muzeum Historyczne w Sanoku, które dodatkowo czuwa nad estetyczną zgodnością.

– Praca z AI stanowi wyzwanie, które pozwala na zderzenie dwóch różnych perspektyw – ludzkiej i maszynowej – mówi Mariusz Kulma, twórca animacji do projektu BEKSIŃSKI.LIVE. –Współpraca ta może prowadzić do niesamowitych osiągnięć, ale też do wielu nieporozumień. Główną przeszkodą jest często odmienna interpretacja oraz różnice w procesie decyzyjnym. Ludzka perspektywa wynika z doświadczeń, uczuć, kultury i intuicji. AI opiera swoją interpretację na algorytmach, modelach danych i statystykach, choć dopuszcza również bardzo duży udział losowości. Znalezienie kompromisu między ludzką interpretacją a interpretacją AI jest wyzwaniem. Wciąż czynnik ludzki jest najważniejszy w całym procesie, zarówno tworzenia scenariusza, jak i wynikowej animacji. Kluczem do efektywnej współpracy z AI jest zrozumienie jej mocnych i słabych stron. Ważne jest, by nie traktować jej jako zamiennika ludzkiej kreatywności, ale jako narzędzie, które może wzbogacić pracę. Ostateczna decyzja zawsze będzie należała do człowieka, a AI może być wsparciem w tym procesie – dodaje Kulma.

Za warstwę muzyczną projektu odpowiadają Michał Wasilewski oraz Wishlake, którzy stworzyli niezwykle poetycką, wrażeniową interpretację malarstwa Beksińskiego. Do projektu BEKSIŃSKI.LIVE zaproszeni zostali również wyjątkowi artyści – Nosowska, O.S.T.R, Błażej Król i Rogucki. We wnętrzach spektakularnych hal usłyszeć będzie można także jednych z najlepszych muzyków młodego pokolenia – perkusistę Gniewomira Tomczyka, wibrafonistę Kubę Kotowicza oraz oktet smyczkowy.

Multimedialne spektakle BEKSIŃSKI.LIVE odbędą się we Wrocławiu (6.11 / Hala Stulecia), Warszawie (8.11 / COS Torwar) i Katowicach (1.12 / Spodek). Ostatnie bilety na katowicką odsłonę wydarzenia dostępne są na www.eBilet.pl.

Organizatorami wydarzenia są Live2Listen oraz endorfina events, które po raz pierwszy łączą siły, aby zbudować BEKSIŃSKI.LIVE.

Projekt powstaje w partnerskiej współpracy z Muzeum Historycznym w Sanoku.