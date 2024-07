Wystawa w Berlinie. Naga prawda o skrywanej tożsamości Andy’ego Warhola

Czytaj więcej Malarstwo Nie tylko Vermeer: Nowe hity w europejskich galeriach W kwietniu otwarto dwie bestsellerowe wystawy. W Paryżu wspólnych prac Basquiata i Warhola. A w Londynie retrospektywę legendarnego prerafaelity Dantego Gabriela Rossettiego.

Czuł się bezpiecznie, mieszkając od wczesnych lat 50. w tolerancyjnym Nowym Jorku, gdzie ostentacyjny flirt wielu artystów i intelektualistów z „gay movement” były już wtedy częścią wizerunku tej metropolii, nie tylko w Greenwich Village. Pracując początkowo jako grafik użytkowy, dość szybko zyskał uznanie, a kiedy zaczął stosować serigrafię, łącząc ją z motywami z reklamy, wszedł do kręgu pop-artu. Seryjne obrazy coca-coli czy Mony Lizy to ówczesna wizytówka Warhola artysty, ale prywatnie poszukiwał on nadal idealnego piękna.

Optymalnym miejscem ku temu stała się założona w 1962 r. legendarna „The Factory“. To atelier połączone ze studiem filmowym, któremu spektakl poświęcił Krystian Lupa, było centrum ekscesywnych party i artystycznych jamów z udziałem wielu talentów, hetero- i homoseksualistów obu płci. Ci najpiękniejsi byli obiektem pożądania Andy’ego i jego kamery. Fotografując nago coraz to nowych młodych modeli, używał kamery polaroidowej, ponieważ nie wymagało to wyświetlania nielegalnego filmu i nie pozostawiało śladów. Kiedy w połowie lat 70. Warhol zaczął świadomie malować męskie akty, opierał się na własnym archiwum.

Z 1664 zdjęć polaroidowych powstało 85 obrazów z serii „Torsy”, nazywanych przez artystę w jego dzienniku „Krajobrazy” („Landscapes”). Kilka z nich prezentowanych jest w Berlinie i to one tworzą sedno ekspozycji.

Nagie pośladki, mocne uda i imponujące penisy na zdjęciach polaroidowych oraz serigrafie z „niedokładnie” nałożoną farbą na kształty tułowia czy ud, w różnych wariantach kolorystycznych, w cyklu „Torsy”, oddają dokładnie męską anatomię i są wyrazem podziwu.

„Ta wystawa pokazuje nowego Warhola, nieznanego i prywatnego Warhola, z całą jego wrażliwością, miłością, pasją, bólem i przede wszystkim tęsknotą fizyczną” – mówi współkuratorka wystawy Lisa Botti.