Sztuka i sport w paryskich galeriach: od starożytności do Jeffa Koonsa

W Luwrze można oglądać wystawę „Olimpizm. Nowoczesny wynalazek, starożytne dziedzictwo” (czynna do 16 września), która opowiada o powstaniu pierwszych nowożytnych Igrzysk Olimpijskich w końcu XIX wieku. O kontekstach politycznych tamtych czasów i inspiracjach zawodami sportowymi starożytnej Grecji. Podkreśla wkład Francji – barona Pierre de Coubertina i innych polityków i historyków w powołaniu inauguracyjnego Kongresu Olimpijskiego w 1894 roku, zorganizowanego go na Sorbonie przez Unię Francuskich Stowarzyszeń Sportowych. Pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się w Atenach w 1896 roku, a następnie w Paryżu..

Jeff Koons specjalnie na olimpiadę

Paryska galeria Almine Rech z okazji Igrzysk Olimpijskich przygotowała wystawę „Sport and Beyond” (czynna do 17 sierpnia) z pracami zainspirowanymi sportem trójki popularnych amerykańskich artystów. Z pewnością najbardziej przyciąga nowe dzieło Jeffa Koonsa z serii „Gazing Balls ”, inspirowane marmurową rzeźbą „Gladiator Borghese” z około 100 r. p.n.e z kolekcji w Luwrze. Kopię białej figury Koons wykonał z gipsu syntetycznego i żywicy. I otoczył wielokolorowymi szklanymi kulami, symbolizującymi kosmos. Połączył w ten sposób starożytność z nowoczesnością, bawiąc się odniesieniami do sztuki klasycznej a jednocześnie do kiczu.

Laurie Simmons stworzyła dzieło na jedwabiu, korzystając z przetworzonego archiwalnego zdjęcia pływaków synchronicznych z Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 1984 roku, wygenerowanego z pomocą sztucznej inteligencji.

Hank Willis Thomas w swych pracach odwołuje się do czarnoskórego sportowca Jesse Owensa, złotego medalisty z Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, który stał się symbolem zaprzeczenia ideologii nazistowskiej. I do totemicznej rzeźby Constantina Brâncușiego , przez co sugeruje, że zwycięstwo zmienia się w zależności od perspektywy widza.

Natomiast galeria Gagosian w Paryżu w przygotowała we współpracy z Muzeum Olimpijskim wystawę „The Art of the Olympics” (czynna do 7 września), na której prezentuje prace m.in. Keitha Haringa, Takashiego Murakamiego, Marca Newsona, Eda Ruschy, Andy'ego Warhola, Andreasa Gursky'ego.