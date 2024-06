Londyńska National Gallery w kinie

Film zrealizowany w 2024 roku powstał w serii „Wystawa w Kinie”, w ramach której oglądaliśmy niedawno „Nowego Vermeera”. Wystawę wszechczasów” – zapis głośnej wystawy w Rijksmuseum w Amsterdamie.

Londyńska jubileuszowa produkcja przypomina, że National Gallery jest jedną z najbogatszych na świecie kolekcji malarstwa europejskiego. W jej zbiorach znajduje się ponad 2300 arcydzieł, powstałych od XIII do XX wieku. Podziwiać w niej można m.in. prace Leonarda da Vinci, Botticellego, Rafaela, Caravaggia, Tycjana, Velázqueza, Goi, Rembrandta, Rubensa, Moneta, Renoira, van Gogha, Cézanne’a, Picassa i innych. Zastanawiające tylko, że w tych zbiorach znajduje się jedynie 21 obrazów namalowanych przez artystki, m.in. Artemisię Gentilesch i Élisabeth Vigée Le Brun.

Galeria Narodowa w Londynie powstała w 1824 r. Początkiem tej publicznej instytucji i jej kolekcji było 38 obrazów, zakupionych przez parlament (wcześniej ich właścicielem był biznesmen John Julius Angerstein). Lokalizacje galerii z pierwszych kilkunastu latach zmieniały się. Gmach przy Trafalgar Square, zaprojektowany przez Williama Wilkinsa, stał się jej stałą siedziba w 1838 roku.

Pracownicy National Gallery mówią o ulubionych obrazach

Twórcy filmu – Ali Ray i Phil Grabsky - zaprosili do udziału w nim głównie pracowników Galerii — od strażników do przedstawicieli dyrekcji. Każdy z nich opowiada o jednym wybranym przez siebie dziele, Są to opowieści żywe, często zabarwione osobistymi wspomnieniami i emocjami, więc podwójnie przykuwają naszą uwagę. Narracja filmu odchodzi od typowego wykładu z historii sztuki, dzięki czemu zachęca nas także do bardziej bezpośredniego i spontanicznego kontaktu ze sztuką, przekonując, że nie jest zarezerwowana wyłącznie dla profesjonalistów. Osobisty dialog z wyjątkowym dziełem może podjąć każdy.