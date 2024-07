19 lipca w wieczorze inauguracyjnym wystąpi oczywiście BBC Symphony Orchestra. Poprowadzi ją urodzona w Hongkongu 37-letnia Elim Chan. Studiowała w USA, co ciekawe, z zamiarem bycia lekarką, i dopiero po pewnym czasie postanowiła poświęcić się dyrygenturze. Do końca tego sezonu pełniła funkcję głównego dyrygenta orkiestry symfonicznej w Antwerpii. Obecnie pracuje gościnnie z wieloma orkiestrami w Europie, a od niedawna również w Ameryce.

Isata Kanneh-Mason stypendium Eltona Johna

Solistką będzie młoda, 28-letnia, robiąca obecnie błyskawiczną karierę pianistka brytyjska Isata Kanneh-Mason. Studiowała w Royal Academy of Music w Londynie dzięki stypendium otrzymanemu od Eltona Johna. Grała zresztą przez pewien czas w jego zespole. Jej brat Sheku Kanneh-Mason jest uznanym wiolonczelistą, często występują razem.

Isata Kanneh-Mason zagra 19 lipca koncert fortepianowy, który skomponowała 17-letnia Clara Schumann, której talent przyćmiły potem uznanie i sława jej męża Roberta Schumanna. Utwór tej wyjątkowej XIX-wiecznej pianistki wraca dziś coraz częściej do sal koncertowych.

Zgodnie z tradycją BBC Proms koncert inauguracyjny powinien stanowić zapowiedź całego festiwalu. Jeśli tak będzie i tym razem, to można się spodziewać, że w tym roku festiwal zdominują kobiety, gdyż zaplanowana na jutro V symfonia Beethovena oraz prapremiera nowego utworu brytyjskiego kompozytora zamówionego przez BBC (to także coroczna tradycja), stanowić będą do nich jedynie dodatek

Transmisja inauguracji BBC Proms w radiowej Dwójce – 19 lipca od 19.30.