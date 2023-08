Międzynarodowa orkiestra symfoniczna młodych muzyków

International Lutosławski Youth Orchestra to jedyna w Polsce orkiestra młodzieżowa o międzynarodowym charakterze, co stanowi o jej wyjątkowości. Z Narodowym Forum Muzyki szczeciński zespół łączy osoba patrona – Witolda Lutosławskiego, którego 110. rocznicę urodzin wspólnie w tym roku świętujemy. W programie wrocławskiego występu, który odbędzie się 24 sierpnia, nie mogło zatem zabraknąć jego muzyki. Zabrzmi prawdopodobnie najbardziej znany utwór z dorobku kompozytora – Koncert na orkiestrę napisany przez Lutosławskiego w pierwszej połowie lat 50. XX wieku.

Wspólnie z International Lutosławski Youth Orchestra Koncert na obój i małą orkiestrę Richarda Straussa wykona oboista Mateusz Żurawski – wykładowca w klasie oboju Akademii Sztuki w Szczecinie i solista Orkiestry Symfonicznej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Dyrektor artystyczny i główny dyrygent tej ostatniej – Norweg Rune Bergmann – poprowadzi młodych muzyków.

Matka Natura, Penderecki i... muzyka z telefonu – otwarcie festiwalu Wratislavia Cantans

Maestro Christoph Eschenbach, kiedyś uczeń samego Karajana, poprowadzi artystów podczas koncertu inaugurującego 58. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. 7 września zaprezentowane zostaną Kosmogonia Krzysztofa Pendereckiego, VI Symfonia „Pastoralna” Ludwiga van Beethovena oraz Passacaglia: Secret of Wind and Birds chińskiego kompozytora Tan Duna, twórcy ścieżki dźwiękowej do filmów Hero i Przyczajony tygrys, ukryty smok.

Wszystkie utwory nawiązywać będą do hasła tegorocznej odsłony wydarzenia – Matka Natura. Opowiadające o powstaniu świata dzieło Pendereckiego porazi brzmieniowym radykalizmem, muzyka Beethovena poruszy najgłębsze uczucia, a do wykonania utworu Tan Duna będzie mógł włączyć się każdy, odtwarzając na swoim telefonie przygotowany przez kompozytora plik dźwiękowy.

Na scenie Sali Głównej NFM wystąpią soliści: Iwona Hossa, Paweł Skałuba i Jerzy Butryn, a także muzycy NFM Filharmonii Wrocławskiej i Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego.

Dyrygent też komponuje – Skrowaczewski na inaugurację sezonu NFM Filharmonii Wrocławskiej

Genialny dyrygent Stanisław Skrowaczewski pracował we Wrocławiu jedynie przez krótki czas. W sezonie 1946/1947 był drugim dyrygentem zorganizowanej w mieście zaraz po wojnie orkiestry symfonicznej – tej samej, która dała początek orkiestrze wrocławskiej Filharmonii. Wielka kariera i status światowej sławy specjalisty od symfoniki Antona Brucknera wtedy dopiero na niego czekały. Skrowaczewski szybko stolicę Dolnego Śląska opuścił, jednak od tego czasu łączyły go z nią specjalne relacje.

Narodowe Forum Muzyki nie mogło więc przejść obojętne nad przypadającą w tym roku setną rocznicą urodzin tego geniusza batuty, zmarłego w 2017 roku. Z tej okazji podczas pierwszego w tym sezonie koncertu NFM Filharmonii Wrocławskiej orkiestra prowadzona przez Pinchasa Stainberga razem ze skrzypkiem Bartłomiejem Niziołem, klarnecistą Krzysztofem Grzybowskim i pianistą Piotrem Sałajczykiem dokona europejskiego prawykonania Koncertu potrójnego skomponowanego przez Skrowaczewskiego w 1991 roku. Artyści zestawią go z Małą suitą Witolda Lutosławskiego opartą na ludowych motywach z Rzeszowszczyzny oraz poematem symfonicznym Aus Italien Richarda Straussa.

Vivaldi forever

Cztery pory roku Antonia Vivaldiego to dzieła bez ustanku reinterpretowane i prezentowane w nowych odsłonach. Erik Bosgraaf zdecydował się opracować partię skrzypiec w tych słynnych utworach na instrument, z którego wirtuozowskiego opanowania zasłynął – flet prosty. Genialny artysta, który w Narodowym Forum Muzyki wystąpi 5 listopada razem z Wrocławską Orkiestrą Barokową kierowaną przez Jarosława Thiela, nagrał już Cztery pory roku na płycie wydanej kilka lat temu przez Brilliant Classics. Przy okazji premiery wyjaśniał, że w utworach tych „partię skrzypiec można zagrać na flecie prostym z zaskakującą łatwością, bez wprowadzania wielu zmian”. Uzyskane w ten sposób kontrasty pozwalają odkryć słuchaczowi w muzyce nowe barwy i detale, a nowy instrument w obsadzie „pod pewnym względem sprawdza się nawet lepiej niż w koncertach, które sam Vivaldi napisał z myślą o nim” – wyjaśniał.

Muzyczne świętowanie nowego roku z Janoska Ensemble

Uwertura z Wesela Figara, improwizacja na temat legendarnego Kaprysu a-moll Paganiniego, Blue Rondo à la Turk Dave’a Brubecka z przełomowego jazzowego albumu Time Out , wszystko w oryginalnych opracowaniach nietuzinkowego Janoska Ensemble – to tylko część wyjątkowego programu Gali Noworocznej, która odbędzie się 5 stycznia. Założony przez trzech braci z Bratysławy zespół zyskał wielką sławę i popularność dzięki sztuce improwizacji, której podstawę stanowią najczęściej znane i lubiane dzieła muzyki klasycznej. Muzycy chętnie sięgają także po tematy zaczerpnięte z jazzu. Występ Janoska Ensemble i NFM Orkiestry Leopoldinum to przepis na muzyczne świętowanie w wielkim stylu.

Langlois de Swarte & Leclair

Théotime Langlois de Swarte został gwiazdą francuskiego wykonawstwa historycznego, stając się pierwszym w historii skrzypkiem barokowym nominowanym do prestiżowej nagrody Victoires de la Musique Classique w kategorii „Objawienie – instrumentalista roku”. Mimo swojego młodego wieku muzyk nagrał już kilka płyt, może się również pochwalić współpracą z zespołami Les Ombres oraz Les Arts Florissants, a także z samym Williamem Christiem. 13 stycznia podczas jego wspólnego występu z Wrocławską Orkiestrą Barokową będzie można posłuchać rzadko wykonywanych osiemnastowiecznych koncertów instrumentalnych przynależących zarówno do tradycji włoskiej, jak i francuskiej. Tę pierwszą reprezentować będą dzieła Pietra Locatellego i kompozytorów niderlandzkich, tę drugą – utwory Jean-Marie Leclaira.

Triumfator Konkursu Chopinowskiego powraca do Wrocławia

Bruce Liu, zwycięzca XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 2021 roku, już niedługo powróci do Wrocławia. W ciągu ostatnich lat, dzięki swojej wygranej, Kanadyjczyk wydał świetnie przyjętą płytę i wystąpił z koncertami na kilku kontynentach, dołączając do grona najsłynniejszych pianistów na świecie. 25 stycznia podczas swojego solowego recitalu zaprezentuje interpretacje dwóch utworów Fryderyka Chopina – Scherza E-dur op. 54 oraz Wariacji B-dur op. 2. Repertuar jego występu w NFM uzupełnią również utwory Haydna, Liszta oraz Ravela.

Dzień później, a więc 26 stycznia, wrocławska publiczność będzie miała okazję wysłuchać jego interpretacji jednego z wczesnych koncertów Ludwiga van Beethovena, który mistrz fortepianowej klawiatury wykona w towarzystwie NFM Filharmonii Wrocławskiej. Koncert B-dur zgodnie z intencjami kompozytora miał pokazać publiczności jego własną klasę jako wirtuoza fortepianu i taką właśnie rolę utwór odegra w przypadku triumfatora ostatniej edycji Konkursu Chopinowskiego. Po przerwie znakomity francuski dyrygent Pascal Rophé poprowadzi V Symfonię Gustava Mahlera.

Mischa Maisky & NFM Orkiestra Leopoldinum

Dobrze znany wrocławskiej publiczności Mischa Maisky, kiedyś student samego Mścisława Rostropowicza, należy do najwyżej cenionych wirtuozów wiolonczeli naszych czasów. Występ tego artysty z NFM Orkiestrą Leopoldinum będzie jedną z wielkich atrakcji dobiegającego końca sezonu artystycznego 2023/2024. W programie jego koncertu 15 czerwca znajdą się wielkie dzieła Gustava Mahlera, Franza Schuberta, Maxa Brucha i Béli Bartóka.

