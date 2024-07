40-lecie The Cult w Warszawie

Astbury wrócił więc do współpracy z Billym Duffym w The Cult. Ten w rozmowie z „Rzeczpospolitą" skomentował rzecz następująco: – Powiem to, czego mogę się jedynie domyślać: nie ma na świecie zbyt wielu ludzi, którzy chcą oglądać The Doors bez Morrisona. Wolą słuchać płyt nagranych za jego życia.

Comeback The Cult

Było za to wielu czekających na powrót The Cult, który nastąpił w 2001 roku. Od tego czasu grupa wydała pięć album, w tym ostatni „Under The Midnight Sun” z 2022 r. Z liderami nagrywali świetni instrumentaliści, znani ze współpracy z Plantem i Page'em i Pixies.



„Przeżywamy renesans" - opowiada wokalista The Cult - „To tak, jakbyśmy ustawiali zegar. Nikt nam nie powiedział, że możemy to zrobić. Nie ma tego w podręcznikach wielu zespołów. Po prostu idą dalej, dorabiają się największych hitów, a potem tyją, starzeją się i umierają. Z nami jest inaczej. Jest pasja – jest tak wiele pasji w tym zespole. To nie jest coś w stylu: „Och, zagramy tę piosenkę jeszcze raz? Ale Nuda”. W nas jest pasja. Wywodzi się prosto z naszych trzewi. To instynktowne.”

Wspólnie z zespołem ich dokonania świętować będzie można już we wtorek 30 lipca. W roli supportu wystąpi szwedzki artysta, Jonathan Hultén.