O bilety na ten koncert rozegrała się prawdziwa bitwa fanów w sieci. Aby osłodzić niektórym porażkę w pierwszej rundzie starań, artysta dodał drugi koncert w Krakowie, który dołączył do grona europejskich metropolii z podobną ofertą – m.in. z Berlinem i Antwerpią. Wcześniej Justin sprzedał 550 tysięcy biletów na 22 występy w Ameryce.

Justin Timbarlake i Britney Spears

Bezpośrednim powodem przyjazdu jest wydanie nowego, szóstego solowego albumu Timberlake’a „Everything I Thought It Was” w marcu z hitami „Selfish” i „Drown”. W trzech piosenkach wspomagał Justina Timbaland, producent zwany midasem popu ostatnich dekad. To z nim Timbarlake nagrał „Sexy Back”, jeden ze swoich największych hitów. Tym największym pozostaje „Can’t Stop The Feeling!” z animacje „Trolle”. Solową płytę poprzedził w 2023 r. powrót wokalisty do współpracy z jego macierzystą grupą NSYNC w pracy nad soundtrackiem „Trolli”.

Timberlake wciąż uważany jest za gwiazdę nastalotek, ale łatka młodzieniaszka co najmniej się zdezaktualizowała: 40 lat już minęło. A dokładnie 43! Tak już jednak jest z pokoleniem gwiazd, które zaczynało karierę w bardzo młodym wieku, że pamiętamy ich z czasu debiutu, jakby czas się zatrzymał. Tymczasem Justin ma już na koncie sześć solowych albumów. Jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów w wynikiem blisko 120 mln egz. płyt kupionych przez fanów na całym świecie. Jak wielu przedstawicieli swojego pokolenia prowadzi karierę wielotorowo: pisze, komponuje z myślą o swoim tenorowym głosie, produkuje muzykę, udziela się w filmach. Zdobył dziesięć nagród Grammy, cztery nagrody Primetime Emmy, trzy nagrody Brit Awards, dziewięć nagród Billboard Music Awards, nagrodę Contemporary Icon Award przyznaną przez Songwriters Hall of Fame oraz nagrodę Michael Jackson Video Vanguard Award przyznawaną przez MTV.

Justin Timberlake i jedno martini

Przepustkę do długiej kariery stanowi uwielbienie milionów fanów, których pozyskał, biorąc udział od połowy lat 90. w „Klubie Myszki Miki” na kanale Disney Channel. To dlatego wciąż obserwują go, oklaskują i słuchają rówieśnicy oraz ich dzieci. Pod szyldem Myszki Miki spotkał się z Britney Spears, Christiną Aguilerą i Ryanem Goslingiem. Kolegą z planu był też JC Chasez, z którym zdobywał sławę na czele boysbandu NSYNC od 1997 r. Gdy na koncie grupy odnotował 70 mln sprzedanych płyt – postanowił rozpocząć samodzielną karierę.