II Festiwal Paderewski na Ujazdowie otworzył koncert Karola Radziwonowicza, uznanego pianisty i interpretatora dzieł Paderewskiego oraz Chopina. Koncert inaugurujący festiwal odbył się 29 czerwca, co nie jest datą przypadkową. Tego dnia przypadła 83. rocznica śmierci Ignacego Paderewskiego, a dzień wcześniej minęła 105. rocznica podpisania przez Paderewskiego Traktatu Wersalskiego, który przywrócił Polskę na mapę Europy, w czym Ignacy Paderewski jako premier i minister spraw zagranicznych rządu II RP, wspomagany przez Prezydenta USA Woodrowa Wilsona, odegrał kluczową rolę.

Ignacy Paderewski zdobył światową sławę jako pianista i kompozytor, co umożliwiło mu nawiązywanie kontaktów z wpływowymi osobistościami na całym świecie. Jego talent muzyczny i charyzma przyciągały tłumy na całym świecie. W sumie zagrał ponad 6000 koncertów na wszystkich kontynentach, wszędzie wypełniając najokazalsze sale koncertowe (Madison Square Garden 16.000 osób). Po wybuchu I wojny światowej Paderewski zaangażował się w działalność polityczną Zamieszkał w Stanach Zjednoczonych, gdzie wykorzystał swoje kontakty i popularność, by zyskać poparcie dla polskiej sprawy. Paderewski odegrał kluczową rolę w przekonaniu prezydenta USA Woodrowa Wilsona do wsparcia idei niepodległości Polski. Dzięki jego staraniom, Wilson uwzględnił punkt dotyczący Polski w swoim programie pokojowym znanym jako "14 punktów Wilsona". Punkt 13 tego programu dotyczył utworzenia niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza po 123 latach zaborów.

Mat. Partnera

W związku z tymi historycznymi rocznicami przedstawiciele organizującej festiwal Fundacji AveArte, na czele z jej prezesem i dyrektorem festiwalu Wiesławem Dąbrowskim, złożyli wieniec pod pomnikiem Paderewskiego w Parku Ujazdowskim. Powołana przez Wiesława Dąbrowskiego Fundacja AveArte jest jednym z głównych podmiotów przywracających Paderewskiemu pamięć i należyte miejsce w kulturze i historii Polski.

Tydzień później w ramach festiwalu recital zagrał kolejny znakomity pianista, Paweł Kowalski, który zaprezentował utwory Paderewskiego oraz Liszta, Schuberta, Debussy'ego, Griega i Beethovena. Swoim występem udowodnił, że jest artystą niezwykle wszechstronnym. Trzeci koncert należał z kolei do Piotra Sałajczyka, który swoim kunsztem oczarował publiczność. Artysta pokazał, jak ważną rolę w muzyce odgrywają emocje. Piotr Sałajczyk w swoim programie zawarł dzieła Paderewskiego, Zarębskiego, Szymanowskiego, Brahmsa i Gershwina.

Przed koncertem Piotra Sałajczyka zagrała młodziutka Antonina Rychlec, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego dla dzieci i młodzieży „Fortepian Paderewskiego". Podczas kolejnych koncertów będzie można usłyszeć kolejne młode obiecujące talenty, czyli laureatów tego konkursu. Jak podkreśla Wiesław Dąbrowski, „Promocja młodych muzyków, którzy w tak młodym wieku mistrzowsko wykonują utwory patrona naszych festiwali, jest w moim odczuciu naszą powinnością, a dla młodych artystów to doskonała okazja, aby sprawdzić się przed dużą publicznością".

Mat. Partnera

Co Jeszcze Przed Nami?

Festiwal trwa do 7 września włącznie, a to oznacza, że przed nami jeszcze osiem niezwykłych koncertów, które odbywać będą się w każdą sobotę o godzinie 16:00 w Parku Ujazdowskim. Wśród kolejnych artystów znajdą się uznani pianiści: Krzysztof Herdzin, Michał Szymanowski, Hyuk Lee, Jan Bieniasz, Kacper Żaromski, Georgi Vasilev, Jekaterina Drzewiecka, jak również zyskujące międzynarodową popularność trio akordeonowe Threek TRIO oraz ceniony kwintet dęty Cracow Golden Quintet.

Dyrektor festiwalu, Wiesław Dąbrowski, wyraził nadzieję, że Festiwal Paderewski na Ujazdowie na stałe wpisze się w kalendarz kulturalnych wydarzeń stolicy. "Chcemy, aby ten festiwal stał się stałym punktem na mapie warszawskich wydarzeń kulturalnych, miejscem, gdzie co roku będziemy mogli podziwiać wybitnych artystów i delektować się muzyką na najwyższym poziomie w otoczeniu urokliwego Parku Ujazdowskiego, jak również czcić pamięć o Ignacym Paderewskim, jednym z największych Polaków w całej naszej historii" – powiedział Dąbrowski, przypominając, że na jesieni odbędzie się XI Międzynarodowy Festiwal Paderewskiego, również organizowany przez Fundację AveArte, który już od ponad dekady wypełnia warszawskie sale koncertowe.

II Festiwal Paderewski na Ujazdowie jest objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wydarzenie jest finansowane przez Fundację Totalizatora Sportowego oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Partnerami festiwalu są producent fortepianów Yamaha oraz Związek Kompozytorów Polskich. Patroni medialni to: Rzeczpospolita, Polskie Radio, TVP 3 Warszawa, TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Historia, Miesięcznik Stolica, Jazz Forum oraz Polmic.

Mat. Partnera

Materiał Promocyjny