KWK Promes jest pierwszą polską pracownią zaproszoną do pokazania w Galerie d’Architecture swojej twórczości. W tym miejscu przedstawiają swoje projekty światowe sławy architektury, jak Shigeru Ban, Rem Koolhaas, Renzo Piano, czy Bernard Tschumi,

Reklama

KWK Promes otrzymało zaproszenie do zorganizowania tej wystawy przed dwoma laty, kiedy Roberta Koniecznego przyjęto do Francuskiej Akademii Architektury jako zagranicznego członka.

Na wystawie „Moving Architecture” KWK Promes pokazuje swoje najbardziej znane budynki, w których zasadniczą role odgrywa mobilność poszczególnych elementów, m.in. Muzeum Narodowe Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie, Dom Bezpieczny, Arkę Koniecznego, Dom Kwadrantowy i Galerię Sztuki Współczesnej PLATO w Ostrawie.

Czytaj więcej Teatr „Balladyna” w reżyserii Adamczyka. Czas na merytoryczne zmiany w Teatrze Telewizji W poniedziałkowym Teatrze Telewizji premiera „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Z dramatu żądz, namiętności i zbrodni pozostało niewiele.

Centrum Dialogu Przełomy (2016) to duża realizacja publiczna - nowoczesny obiekt wystawowy w Szczecinie, zlokalizowany w przeważającej części pod placem Solidarności. Dzięki temu zachowuje walory miejskiego placu, a jednocześnie domyka przestrzeń niczym miejski kwartał. Centrum Dialogu szybko stało się kolejną współczesną ikoną miasta obok Filharmonii Szczecińskiej imienia Mieczysława Karłowicza (dzieła barcelońskiej pracowni Estudio Barozi Veiga). Jest laureatem licznych prestiżowych nagród, m.in. European Prize for Urban Public Space w Barcelonie, zdobywcą tytułu World Building of the Year w Berlinie – w 2016 i nagrody roku SARP 2016.

Reklama

Dom Bezpieczny (2008) był właściwie pierwszym projektem, w którym KWK Promes zastosowała elementy mobilne. Budynek ma ruchome ściany, które po zamknięciu upodobniają jego bryłę do minimalistycznego monolitu. A po ich rozsunięciu poszerza się o otaczający ogród i otwiera na otoczenie. Obiekt był nominowany do prestiżowej Nagrody Miesa van der Rohe.

Arka Koniecznego (2015), czyli własny dom architekta w Beskidzie Śląskim, nakryty jest dwuspadowym dachem, co upodabnia go do domu-stodoły, stojącej na trzech cienkich ścianach, które usztywniają płaszczyzny „odwróconego” dachu. Robi więc wrażenie domu stojącego na drugim dachu (co chroni go przed wodą) albo dryfującej arki. Ma także ruchome ściany, pozwalające podziwiać wspaniałe krajobrazy. Arka została zwycięzcą XX edycji konkursu „Polski cement w architekturze” i zyskała nominacje do Nagrody Miesa van der Rohe oraz została ogłoszona najlepszym domem w konkursie Wallpaper Design Awards 2017.

Projektując Dom Kwadrantowy (2018) pracownia KWK Promes znalazła inspiracje w motywie kwadrantu, przyrządu służącego do wyznaczania pozycji gwiazd. W efekcie dom reaguje na słońce i „podąża” za nim, regulując ilość światła wpadającego do wnętrza. Dom Kwadrantowy pracowni Roberta Koniecznego KWK Promes zdobył nagrodę w konkursie Iconic Awards 2021 w dwóch kategoriach: Innowacyjna Architektura i Innowacyjny Materiał.

Robert Konieczny uważa, że im m bardziej architektura daje się przekształcać, tym lepiej odpowiada na zmieniające się potrzeby. Ruchome elementy pozwalają zmieniać otaczającą przestrzeń.

PLATO Ostrava: galeria sztuki w Ostrawie jest adaptacją budynku dawnej rzeźni na muzeum. W projekcie pracowni KWK Promes Robert Konieczny wielkogabarytowe otwory wybite kiedyś w masywnych, ceglanych murach zamykają obracane ściany z betonu, pozwalające otwierać sale wystawowe na widok na miasto. Z betonu odtworzone zostanie też nieistniejące już zwieńczenie wieży historycznego budynku oraz wykonana nowa kubatura na dziedzińcu i nawierzchnia placu. Projekt jest w trakcie realizacji.

Reklama

Czytaj więcej Malarstwo Narcyz Caravaggia: zakochany w sobie W poniedziałek (22 lutego) Zamek Królewski w Warszawie otwiera specjalny pokaz jego obrazu „Narcyz przy źródle”.

Na paryskiej wystawie projekty KWK Promes są pokazywane w niestandardowy sposób. Ruchome elementy obiektów zostały ukazane na planszach w technologii, która sprawia że zaczynają się poruszać, gdy widz zmienia punkt obserwacji.

Wystawa „Moving Architecture” w Paryżu czynna do 15 stycznia.