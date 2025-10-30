Rzeczpospolita
Wydarzenia
Wielki napad na Luwr. Pięciu nowych zatrzymanych

Pięciu nowych podejrzanych zostało zatrzymanych w związku z napadem na Luwr - poinformowała w czwartek francuska stacja radiowa RTL.

Publikacja: 30.10.2025 08:49

Wielki napad na Luwr. Pięciu nowych zatrzymanych

Foto: REUTERS/Abdul Saboor

Przemysław Malinowski

Francuska stacja telewizyjna BFM poinformowała wcześniej w czwartek, że kolejna osoba została aresztowana w pobliżu Paryża późnym wieczorem w środę i że mężczyzna ten jest podejrzany o obecność na miejscu zbrodni 19 października, kiedy miał miejsce napad.

Dwóch mężczyzn aresztowanych w miniony weekend "częściowo przyznało się" do udziału w napadzie - poinformowała w środę paryska prokuratura.  

Przedmioty o wartości 88 milionów euro (76 milionów funtów; 102 miliony dolarów) zostały zabrane z najczęściej odwiedzanego muzeum na świecie 19 października, kiedy czterech złodziei włamało się do budynku w biały dzień.

Klejnoty nie zostały odzyskane, a gang zamieszany w kradzież może składać się z więcej niż czterech osób, które zostały uchwycone na kamerach monitoringu – powiedziała w środę prokurator Laure Beccuau.

Co łączy te wszystkie historie? Przede wszystkim fakt, że niewiele „fantów" udało się odzyskać.
Styl życia
Nie tylko Luwr 19 X 2025 r. Słynne kradzieże klejnotów w Paryżu w ostatnich latach
Kradzież klejnotów z Luwru. Pierwsi zatrzymani w sobotę

W ubiegłym tygodniu policja ujęła dwie osoby. Do zatrzymania jednego z mężczyzn doszło, gdy ten próbował opuścić kraj. Strażnicy graniczni mieli dokonać zatrzymania, gdy podejrzany wchodził na pokład samolotu lecącego do Algierii.

W ręce policji wpadli mieszkańcy Seine-Saint-Denis, północnej dzielnicy Paryża. Obaj zatrzymani przebywają w areszcie w ramach śledztwa dotyczącego „zorganizowanej kradzieży” i „zmowy w celu popełnienia przestępstwa”.

Francuscy policjanci przed Luwrem
Przestępczość
Kradzież stulecia w Luwrze. Policja ujęła dwóch podejrzanych

Jak dokonano włamania do Luwru?

W niedzielę, 19 października  nieco po dziewiątej rano pod mury Luwru od strony Sekwany podjechała ciężarówka z podnośnikiem, jakie często używa się w Paryżu do wnoszenia mebli na górne piętra. Ruch na ulicy był spory, przed muzeum tłoczyła się jak zawsze kolejka zwiedzających. 

Dwóch mężczyzn z zakrytymi twarzami przedostało się po zwijanych schodkach na drugie piętro budynku, gdzie wybili szybę i dostali się do Galerii Apollona chroniącej w szczególności biżuterię z czasów Pierwszego i Drugiego Cesarstwa. To uruchomiło alarm. Ale pilnujących tej części Luwru pięciu pracowników nie miało jak powstrzymać działających błyskawicznie napastników. Zostali zastraszeni. Złodziei interesowały tylko dwie gabloty, te najcenniejsze. Przy pomocy pilarki łańcuchowej zniszczyli ich zabezpieczenia i z łupem wrócili tą samą drogą, którą przyszli. Zajęło im to 7 minut. Na dole czekało na nich dwóch innych kompanów ze skuterami o dużej mocy.

Wielka kradzież w Paryżu. Luwr okazał się bezbronny
Przestępczość
Wielka kradzież w Paryżu. Luwr okazał się bezbronny

Napad na Luwr. Co ukradli złodzieje?

Ministerstwo Kultury Francji poinformowało, że z Galerii Apollina skradziono osiem bezcennych klejnotów.  Wśród skradzionych klejnotów jest naszyjnik i kolczyki z kolekcji Marii Ludwiki, naszyjnik, kolczyki i tiara z kolekcji królowej Marii Amelii i królowej Hortensji oraz dwie broszki, kokarda do gorsetu i tiara z kolekcji cesarzowej Eugenii. Tę ostatnią śledczy odnaleźli później  w pobliżu muzeum – porzuconą lub zgubioną przez rabusiów, co jeden z ochroniarzy Luwru opisał jako dowód na to, że ich „plan został udaremniony”.

Korona, tiara i kokarda gorsetowa cesarzowej Eugenii. Tiarę udało się odzyskać.
Przestępczość
Luwr chroni klejnoty w Banku Francji. Nie wiadomo, kiedy wrócą do muzeum

Materialna wartość skradzionych klejnotów oscyluje wokół 88 mln euro, ale ich wartość historyczna jest bezcenna. Wiadomo już, że kolekcja nie była ubezpieczona. Trwa śledztwo. 

Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Policja Miejsca Regiony Europa Francja Paryż

