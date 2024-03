Ordynariusza świdnickiego o wykorzystanie seksualne oskarżono w sierpniu 2022 r. Na łamach tygodnika „Newsweek” ukazał się wówczas wywiad z Andrzejem Pogorzelskim, byłym klerykiem seminarium w Świdnicy.

W jaki sposób biskup Marek Mendyk miał wykorzystać dziecko?

Mężczyzna utrzymywał, że został wykorzystany w latach 90. XX w., gdy jako kilkuletnie dziecko przebywał w szpitalu. Rodzina miała wezwać księdza, by udzielił mu sakramentu namaszczenia chorych. Gdy został w szpitalnej sali tylko z duchownym, ten miał złapać go za rękę, przysunąć do majtek i go dotykać. Księdzem tym miał być Marek Mendyk, wówczas kilka lat po święceniach kapłańskich, student KUL.

Bp Marek Mendyk: zarzuty są nieprawdziwe

W dniu publikacji biskup wydał oświadczenie, w którym napisał, że stawiany mu zarzut jest nieprawdą. „Nie godzę się, aby kłamstwa, pomówienia formułowane pod moim adresem były także powielane przez inne media” – pisał i dodawał, że sprawę oddaje prawnikom. Kolejnego dnia poinformował, że zwrócił się do metropolity wrocławskiego z prośbą „o podjęcie przewidzianych prawem kanonicznym działań, mających na celu zbadanie i wyjaśnienie sprawy”. Pismo w tej sprawie przesłał też do Nuncjatury Apostolskiej, deklarując „pełną gotowość współpracy z władzami kościelnymi oraz organami państwowymi w celu wyjaśnienia zarzutu”.